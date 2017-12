Le pagelle di Roma-Sassuolo 1-1: Schick e Juan Jesus negativi, Missiroli non perdona

=Roma=

ALISSON 6 - Può ben poco sul colpo di testa vincente di Missiroli, troppo ravvicinato e improvviso. In precedenza se l'era cavata bene su Politano.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Poco preciso al cross, meglio difensivamente. Nel finale diventa un attaccante aggiunto, vedendosi annullare il possibile 2-1 dalla tecnologia.

Kostas MANOLAS 6 - Resta in campo soltanto nel primo tempo, senza mai potersi rilassare ma al contempo senza sbagliare. Esce all'intervallo (dal 46' Juan JESUS 4,5 - Un disastro: si fa saltare banalmente da Ragusa, non chiude su Missiroli consentendo all'avversario di pareggiare ed esce male pure su Falcinelli. 45 minuti pessimi)

Federico FAZIO 6 - Inizia male, con un paio di scivoloni (metaforici e non) che fanno pensare al peggio. Poi, lentamente, riacquista attenzione e fiducia. Chiude da centravanti, senza fortuna.

Aleksandar KOLAROV 6 - Come al solito si propone molto, fallendo un gol a fine primo tempo ma aprendo la porta a El Shaarawy. Non facile, però, tenere a bada Politano.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Rispetta in pieno la legge dell'ex, segnando alla squadra in cui si è messo in mostra in A. Mette in mostra buone giocate e un discreto apporto offensivo (dall'81' Cengiz UNDER 5,5 - Combina poco o nulla e, inoltre, con il suo blocco su Missiroli induce Orsato ad annullare il 2-1 di Florenzi)

Daniele DE ROSSI 5,5 - Gestisce la propria zona di campo con esperienza, ma nel finale crolla: a vuoto sul cross di Peluso per Missiroli, manca per due volte la chance di battere Consigli.

Radja NAINGGOLAN 6 - Meno impattante di altre volte. Qualche numero di classe e una sgroppata rintuzzata solo da Consigli lo portano alla sufficienza, ma oltre non può andare.

Patrik SCHICK 5 - Mai in partita nei 50 minuti in cui rimane in campo. A disagio, fuori dal gioco, pasticcione. Poco da fare: la sua collocazione è un equivoco tattico per nulla banale (dal 50' Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Fa qualcosina di più rispetto a Schick e va vicino al gol, ma nemmeno lui è un fattore)

Edin DZEKO 6,5 - Ogni tanto non gestisce al meglio qualche pallone, però nel gioco di sponda e nell'assist è un maestro. Segnerebbe pure un gran gol, annullato per fuorigioco.

Diego PEROTTI 5,5 - Va a strappi. Gioca in coppia con Kolarov, ma quasi mai riesce a creare insidie tangibili da sinistra.

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - La scelta di schierare Schick nuovamente largo non lo aiuta: il Sassuolo punisce una Roma meno brillante di altre occasioni.

Simone Missiroli, Roma-Sassuolo, LaPresseLaPresse

=Sassuolo=

Andrea CONSIGLI 6 - Imparabilmente superato da Pellegrini, non deve prodursi in interventi complicati. L'unica parata è su Nainggolan, a inizio ripresa.

Pol LIROLA 5,5 - Il meno positivo della retroguardia giallorossa: comprensibilmente non attacca mai, ma consente troppo facilmente ai giallorossi che agiscono nella sua zona di passare.

Paolo CANNAVARO 6,5 - All'ultima partita della carriera, regala stabilità e sicurezza alla difesa. Un pallone perso, contro Nainggolan, ma per il resto è una prestazione di livello.

Francesco ACERBI 6,5 - Assieme a Cannavaro forma una cerniera che difficilmente la Roma riesce ad aprire. Ottima prestazione anche da parte sua.

Federico PELUSO 6 - Nell'azione del gol giallorosso marca Dzeko, lasciando così liberissimo Pellegrini. Ottimo invece quando sale al cross: Missiroli ringrazia e segna.

Simone MISSIROLI 7 - Battaglia a centrocampo, tiene testa ad avversari più quotati e si inserisce spesso. Sfiora l'1-1 nel primo tempo e lo trova nella ripresa, punendo il suo mentore Di Francesco.

Francesco MAGNANELLI 6,5 - Agisce da ottimo schermo davanti alla difesa per buona parte della gara. Tanti i palloni recuperati.

Alfred DUNCAN 6,5 - Agisce nella stessa zona dell'ex compagno Pellegrini e ne esce un bel duello in cui anche lui dice la sua: ottimo in chiusura, non demorde mai (dal 72' Luca MAZZITELLI 6 - Anche lui dà il proprio contributo nel concitato finale)

Matteo POLITANO 6,5 - Spina nel fianco continua della difesa giallorossa. Con i suoi spunti crea sempre potenziali pericoli, venendo stoppato solo da Alisson (dall'88' Francesco CASSATA s.v.)

Diego FALCINELLI 5,5 - Lotta a vuoto per un tempo, trovandosi maggiormente a proprio agio dopo l'entrata di Matri ma non riuscendo quasi mai a creare insidie.

Antonino RAGUSA 6 - Come Politano, anche lui mette più volte in difficoltà la difesa della Roma. Però senza lucidità al momento di giustiziare Alisson (dal 59' Alessandro MATRI 5,5 - Va a piazzarsi al centro del tridente, con Falcinelli più largo, ma senza mettersi particolarmente in mostra)

All. Giuseppe IACHINI 7 - Che con lui il Sassuolo sia rinato, non ci sono dubbi. Risultato a parte, la tenuta del campo dei neroverdi è ottima per tutta la gara.