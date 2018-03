Le pagelle di SPAL-Juventus 0-0: Alex Sandro e Higuain in serata no

=SPAL=

Alex MERET 6 - Attento quando la Juve squilla, in particolare su Douglas Costa. Non deve comunque compiere grandi interventi, e ciò la dice lunga sulla serata no dei bianconeri.

Thiago CIONEK 6,5 - Qualitativamente è il meno delicato dei tre centrali spallini. Rimedia con aggressività e una marcatura stretta su chiunque gli capiti a tiro.

Francesco VICARI 6,5 - Deve controllare un big come Higuain e lo fa nel migliore dei modi: limita al massimo un Pipita mai pericoloso ed esce vincitore.

FELIPE 6,5 - Ha problemi con Douglas Costa, ma come potrebbe essere altrimenti? In ogni caso non crolla, salvando capra e cavoli a inizio ripresa su Higuain.

Manuel LAZZARI 6,5 - Tiene a bada il pessimo Alex Sandro e pure le avanzate di Asamoah. Ha solo il demerito di non essere preciso nelle poche occasioni in cui può andare al cross.

Jasmin KURTIC 6 - Prova a farsi sentire in fase di copertura, anche se è penalizzato da un contesto in cui non può esprimere completamente le proprie qualità.

Pasquale SCHIATTARELLA 7 - Confermato ad Semplici nel ruolo di mezzala, non tradisce: gestisce il possesso con tranquillità e fa quel che può per impedire a Dybala di attivarsi.

Alberto GRASSI 6 - Prestazione di sostanza, punteggiata da qualche ripartenza palla al piede. Stringe i denti e dà un buon contributo.

Filippo COSTA 6,5 - Subito provvidenziale su Alex Sandro, poi si sfianca per coprire l'intera fascia: ficcante quando trova spazio per andare verso il fondo (dal 92' Lorenco SIMIC s.v.)

Mirko ANTENUCCI 6,5 - Bella prestazione, specialmente nella prima ora di gioco: aperture al bacio per gli esterni, un lavoro prezioso di raccordo col centrocampo, tanta leadership (dall'89' Sergio FLOCCARI s.v.)

Alberto PALOSCHI 5 - Si batte, ma ha pochissima fortuna. Ha pochi palloni giocabili e quei pochi non riesce a tenerli tra i piedi per più di un secondo (dal 82' Everton LUIZ s.v.)

All. Leonardo SEMPLICI 7 - Aggressività, sacrificio, applicazione, organizzazione: tutto quello che chiede, la SPAL esegue. Felice come un bambino a fine partita: ne ha ben donde.

Jasmin Kurtic, Miralem Pjanic, Spal-Juventus, Getty ImagesGetty Images

=Juventus=

Gianluigi BUFFON s.v. - Ennesima gara da spettatore. La SPAL non calcia mai verso la sua porta.

Mattia DE SCIGLIO 6 - Fa cose buone e altre meno buone. Praticamente nullo in fase di appoggio, è però protagonista nella ripresa di due splendidi intercetti.

Daniele RUGANI 6,5 - Tranquillità ed eleganza. Non sbaglia un singolo intervento, sbucando ogni volta che c'è bisogno di lui e consentendo a Buffon di dormire sonni tranquilli.

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Bene anche lui, sia sui palloni alti che in anticipo. Spadroneggia in difesa e si permette pure un'avanzata palla al piede che Dybala non sfrutta. Esce per infortunio (dall'81' Andrea BARZAGLI s.v.)

Kwadwo ASAMOAH 5,5 - Bel duello con Lazzari. Contiene in qualche modo la verve dell'avversario diretto, ma in avanti si propone poco e senza esiti (dal 63' Mario MANDZUKIC 5,5 - Il suo ingresso non cambia il corso del match. Ha la palla dello 0-1, ma la spreca di testa)

Miralem PJANIC 5,5 - Un po' svagato, si fa rubare da Costa un pallone pericolosissimo. Non aumenta mai il numero delle marce, limitandosi al minimo indispensabile.

Blaise MATUIDI 5,5 - Troppo falloso, tanto da rischiare l'ammonizione. Questa sera, a differenza di tante altre occasioni, il francese non è un fattore (dall'84' Rodrigo BENTANCUR s.v.)

Douglas COSTA 7 - L'unico a provarci con vera efficacia. Quando parte palla al piede non si può fermare, se non con un fallo. Fa impazzire la SPAL e manda in porta Alex Sandro e Mandzukic, che sprecano.

Paulo DYBALA 6 - Questa volta, niente zampata decisiva. Meno incisivo di altre volte, anche se fa venire i brividi a Meret con tre conclusioni da fuori imprecise di poco.

Alex SANDRO 5 - Non trae giovamento dalla convocazione nella nazionale brasiliana. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, anche quando arretra a terzino, comprese la prima e l'ultima palla gol bianconere. Serataccia.

Gonzalo HIGUAIN 5 - Un fantasma. Completamente perso tra i tre centrali di casa, si limita a un tiretto facilmente parato da Meret e poi scompare dal match.

All. Massimiliano ALLEGRI 5,5 - Non trova l'intuizione vincente. Lascia in campo fino al 95' un Alex Sandro visibilmente non in serata e non trova il modo per abbattere il muro spallino.