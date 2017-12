Le pagelle di Verona-Juventus 1-3

Verona

NICOLAS David Andrade 6,5 – Se fosse per lui, il Verona non ne avrebbe presi tre. Tiene in partita i suoi in tutti i modi possibili.

Alex FERRARI 5 – Una partita di pura sofferenza al cospetto di Matuidi e Alex Sandro, ma anche Mandzukic all’occorrenza.

Thomas HEURTAUX 5 – Sollecitato tantissimo nella prima mezz’ora e in quella finale, compie qualche sbavatura di troppo. La più grande è ovviamente quella che concede alla Juventus la ripartenza dell’1-0 che cambia l’andamento del match.

Antonio CARACCIOLO 5 – Heurtaux deraglia subito, lui si fa saltare come un birillo da Dybala nell’occasione del terzo gol. Fino ad allora se l’era cavata.

Martin CACERES 6,5 – Ex indiavolato. Sulla carta sarebbe il terzino sinistro, in realtà gioca a tutto campo. La rete del momentaneo 1-1 è il premio a una prestazione vecchio stile.

Dal 33’ st Giampaolo PAZZINI SV – Entra in una partita ampiamente segnata.

ROMULO 5 - Se Caceres è l’ex scatenato, lui è quello che si vede meno. Il Verona attacca soprattutto dall’altra parte e un po’ ne risente. Chiude da terzino sinistro al posto di Caceres.

Marcel BUCHEL 6 – Altro ex che lotta fino in fondo. Non sempre riesce a dare l’ordine che vorrebbe, ma non deraglia mai.

Bruno ZUCULINI 5,5 – Il mediano più in difficoltà nella squadra di Pecchia, anche perché è quello a cui vengono attribuiti maggiori compiti difensivi.

Daniele VERDE 5,5 – Tanto bene nel primo tempo quanto male nel secondo. Aveva dato tutto.

Daniel BESSA 6 – L’uomo che fa girare la squadra e prova a innescare Kean nonappena ne ha l’occasione. Se la cava.

Dal 43’ st Simone CALVANO SV – Entra a partita virtualmente conclusa.

Moise KEAN 6 – Sfrutta l’occasione per mettersi in mostra e tenere in apprensione la difesa della Juventus. Chiellini se l’è vista brutta in un paio di occasioni.

Dal 36’ st Franco ZUCULINI SV – Entra per evitare che la Juventus dilaghi.

All.: Fabio PECCHIA 6 – I suoi hanno dato il massimo, illudendosi di poter giocare alla pari contro una corazzata e dopo un avvio che avrebbe tagliato le gambe a chiunque.

Martin Caceres Verona Juventus 2017Getty Images

Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – Forse non impeccabile sul gol di Caceres, ma optare per un’insufficienza sarebbe severo.

Stephan LICHTSTEINER 6,5 – Verde lo fa soffrire parecchio in fase di contenimento, ma lui si intestardisce e spinge fino a quando non viene premiato dall’assist per il 2-1 di Dybala. Per sua sfortuna, nella stessa circostanza rimedia un colpo da Caceres che gli costa la permanenza in campo.

Dal 29’ st Andrea BARZAGLI 6 – Entra per serrare le fila.

Mehdi BENATIA 6,5 – Sfiora il secondo gol consecutivo al secondo minuto, poi dà dimostrazione di condizioni fisiche dirompenti in ogni occasione possibile.

Giorgio CHIELLINI 6 – Meno preciso rispetto al solito. Kean rischia di metterlo in seria difficoltà. Se la cava con mestiere.

Alex SANDRO 6 – Cosa sarebbe questa Juventus se il brasiliano si proponesse in avanti con la costanza di Lichtsteiner? Spinge poco, ma quando lo fa ne esce sempre qualcosa di interessante.

Mario MANDZUKIC 5,5 – Parte a sinistra in un 4-3-3, Allegri lo dirotta presto a destra in un 4-4-2 e nella ripresa lo porta nuovamente sulla corsia mancina. Sballottato, fuori ruolo e un po’ stanco. Si impegna come sempre, sbaglia più del solito.

Dal 37’ st Claudio MARCHISIO SV – Entra per riportare il modulo al 4-3-3 e chiudere il match.

Sami KHEDIRA 6,5 – Non ha colpe sul gol di Caceres, cerca sempre di mantenere l’ordine e il ritmo anche quando il resto della squadra non gira. Entra nell’azione dell’1-0 e anche in quella del 2-1.

Rodrigo BENTANCUR 5 – La libertà che gli concede il Verona nei primi minuti lo illude. Si concede qualche disimpegno in eccessiva leggerezza, sbaglia qualche pallone di troppo. E all’intervallo Allegri lo rimpiazza con Bernardeschi. Occasione mancata.

Dal 1’ st Federico BERNARDESCHI 6 – Qualche fiammata, due tiri buoni e segnali importanti per Allegri. Se si deve giocare con gli esterni d’attacco, c’è anche lui.

Blaise MATUIDI 6,5 – Mezzo voto in meno per la pallaccia da cui nasce il gol di Caceres. Per il resto, è il migliore per costanza e ritmo. Ah, segna anche il gol del vantaggio...

Paulo DYBALA 7,5 – Fino al 72’, è uno dei tanti. Da allora, però, è il solo ed unico. Torna a illuminare la Juventus con la classe che lo ha sempre contraddistinto fino all’inspiegabile blackout delle ultime settimane. E con una straordinaria doppietta di destro decide la partita. Nonostante tutte le pause, arriva al giro di boa con 14 gol in 18 partite. Se non è il giocatore più forte del campionato, poco ci manca.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 – L’unico insieme a Matuidi a lottare come se fosse una finale di Champions League. Le sue iniziative migliori non vengono premiate dal gol soltanto per una questione di millimetri.

All.: Massimiliano ALLEGRI 6 – Cambia il modulo almeno tre volte, mette dentro Bentancur e poi lo leva dopo le difficoltà del primo tempo e indugia parecchio prima di togliere un Mandzukic di certo non al top. La Juventus questa sera non era centrata, qualche responsabilità è anche sua.