Leonardo e il Milan: un ritorno tra tifosi da riconquistare e la possibilità di essere l'uomo giusto

" Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. "

Frase che i milanisti hanno sentito più volte recitata dall’ex amministratore delegato Adriano Galliani, ad esempio quando tornò Riky Kakà nel 2013, dopo le 4 stagioni al Real Madrid. Oggi è un’altra storia, i personaggi sono diversi (anche se si parla sempre di un brasiliano), ma la frase di Venditti è assolutamente centrata. Il protagonista è Leonardo Nascimento de Araujo, per tutti Leonardo, tornato ufficialmente al Milan senza passare da una porta secondaria, ma da quella principale, con un ruolo principale.

Il mercato in mano

Da ieri è lui il nuovo direttore dell’area tecnica e da ieri è lui ad avere in mano le sorti del mercato rossonero, con ampio spazio di manovra conferitogli dalla nuova società.

" La nomina di Leonardo è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla sua grandezza. Leonardo sarà responsabile dell’area sportiva, nonché del calciomercato e – a cominciare da questa finestra di mercato – avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all’interno dei canoni dell’UEFA Financial Fair Play. "

Sono parole del nuovo presidente, Paolo Scaroni, che ha accolto il nuovo dirigente cancellando ciò che lo ha allontanato dal Milan anni fa – un rapporto difficile con Berlusconi – e che oggi fa storcere il naso a molti tifosi, che lo tacciano di essere un traditore.

Leonardo torna al Milan come direttore dell'area tecnicaEurosport

Il criticatissimo passaggio all’Inter

La rottura tra Leo e il Milan avvenne nel 2010, precisamente alla vigilia di Natale, quando venne annunciato come allenatore dell’Inter. Fu nella conferenza stampa di presentazione che l’amore fin lì immutato con i sostenitori rossoneri crollò al suo picco più basso. Dichiarò la propria stima verso Moratti, accettando senza remore l’incarico. Come farebbe qualsiasi professionista, ma ai tifosi non andò giù... e non solo a loro. Gattuso stesso non apprezzò la scelta e lo rese pubblico. Ma oggi tutto sembra risolto!

" Ho avuto la possibilità di averlo da compagno di squadra, da allenatore, da dirigente ed ora da dirigente dell’area sportiva. Non mi sono fatto mancare nulla. Penso di essere uno dei pochi esseri umano che l’ha avuto in tutte le vesti. Da parte mia c’è grande rispetto del professionista e dell’uomo. In passato ho avuto io da ridire con lui, ma ci siamo chiariti un po’ di anni fa. Penso che in questo momento la priorità non è il mio rapporto con Leonardo, ma riportare il Milan dove merita con lavoro, impegno e professionalità. "

Un continuo salto tra ufficio e panchina: il PSG e l’Antalyaspor

La sua avventura in nerazzurro durò appena 6 mesi (nei quali riuscì a vincere una Coppa Italia) e, appena rescisso il contratto consensualmente con l’Inter tornò alla dirigenza, diventando direttore sportivo del Paris Saint Germain. Fece grande la squadra col supporto degli emiri, portando a Parigi Thiago Silva (che portò precedentemente al Milan), Ibrahimovic, Thiago Motta, Pastore, Verratti, Beckham, Lavezzi, ma oltre ai titoli nazionali non andò, mancando sempre quella Champions League che ancora oggi gli arabi della Ville Lumiere sognano. Si rese anche protagonista di un fatto poco edificante. A fine 2013 fu squalificato dalla Commissione Disciplinare della LFP per 9 mesi a causa di una spallata data a un arbitro al termine di una partita; motivo per cui al Milan, oggi, non può assumere il ruolo di direttore sportivo. Ricorso respinto, squalifica allungata e dimissioni (settembre 2013). Una lunga pausa – complice la squalifica – e tanta tv, fino al ritorno in panchina nel 2017. In Turchia, all’Antalyaspor, per starci non più di tre mesi dopo discutibili risultati, nonstante una squadra di "stelle" compreso Eto’o.

Come riportare il Milan in alto

Ora il ritorno, a 8 anni di distanza e dopo averne passati in precedenza 14 nel club rossonero, diventandone punto fermo in campo, osservatore fuori e direttore di Fondazione Milan per 6 anni abbondanti. Fu lui a scoprire, monitorare e condurre a Milano Thiago Silva e Pato, facendoli diventare (più il secondo del primo), pilastri della squadra che vinse scudetto e supercoppa italiana nel 2011 e ancor prima ebbe un ruolo rilevante nell'acquisto di Kakà, che al Milan ha vinto una Champions League conquistando il Pallone d'Oro. E' proprio questo il punto a favore di Leo, quello che potrebbe far tornare l’amore coi tifosi, ancora scettici e "offesi” dal tradimento del 2010. Leonardo ha fatto dei giri immensi ed è tornato - senza l'entusiasmo che ha accompagnato il ritorno Kakà - come l’amore di Venditti/Galliani. Ora sta a lui fare far rinascere quell'afflato nei tifosi rossoneri, sfruttando l’indubbia esperienza e la propria capacità gestionale e manageriale per rilanciare il club in cui è cresciuto ed è diventato grande e che lui ha reso grande negli anni da consulente, emissario e già direttore delle operazioni dell’area tecnica.