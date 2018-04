Lesione al bicipite femorale per Romagnoli e Bonucci squalificato: Zapata e Musacchio titolari?

Fino a poche ore fa, il problema principale del Milan di Gennaro Gattuso era una certa sterilità offensiva. Adesso, invece, rischia di piovere sul bagnato per il tecnico rossonero. La notizia di questa mattina è infatti che Alessio Romagnoli, infortunatosi domenica sera nei primi minuti della sfida contro il Sassuolo, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Per il centrale si tratta di uno stop di almeno due settimane, un tempo dopo il quale verrà nuovamente valutato dallo staff medico del Diavolo. Per Gattuso, invece, è un problema non da poco. Dopo il giallo ricevuto nel secondo tempo di domenica, infatti, Leonardo Bonucci passerà in squalifica. Il che significa emergenza più totale nel reparto arretrato.

Domenica pomeriggio a San Siro arriverà il Napoli di Maurizio Sarri. E, con ogni probabilità, la coppia centrale del Milan sarà quella composta da Mateo Musacchio e Cristian Zapata. Una bella differenza rispetto alle certezze offerte di recente dal duo Bonucci-Romagnoli.