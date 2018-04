Maradona si scaglia contro Fifa 2018: c'è la sua faccia nella curva della Juventus!

La leggenda del calcio napoletano nella curva della Juventus: è il marcoscopico errore rilevato all'interno del video game Fifa 2018 (versione Playstation), con il ritratto di Diego Armando Maradona inserito tra gli striscioni bianconeri. La gaffe, colta dal giornalista Paolo Trapani, si verifica quando viene impostato il match tra Juventus e Napoli nella cornice dello Juventus Stadium.

La notizia è arrivata anche alle orecchie del diretto interessato, che ha commentato in maniera molto piccata all'interno di un'intervista concessa all'emittente napoletana Radio Kiss Kiss.

" Certi errori non si possono fare, soprattutto se sei un videogioco notissimo al pubblico. Ho già dato mandato ai miei avvocati di risolvere la faccenda. "

L'ex Pibe de Oro si è poi soffermato sulla lotta scudetto che ha visto il Napoli riaprire i giochi grazie alla vittoria ottenuta nello scontro diretto con il gol di Koulibaly: "Il Napoli sta giocando meglio, deve avere coraggio e non lasciar scappare via la Juve. E speriamo che il c**o abbandoni i bianconeri...".