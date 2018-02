Mercato, Icardi ai box e il ritorno di Zenga: l’Inter prova a ripartire dal Crotone

Inter-Chievo 5-0. Era il 3 dicembre e la tripletta di Perisic e i gol di Brozovic e Icardi suggellavano l'ultima vittoria dei nerazzurri in campionato. Due mesi e una sessione di mercato dopo, Spalletti ha ancora dei dubbi, ma anche un bisogno disperato di ritrovare i 3 punti, per continuare a credere nell'obiettivo Champions.

Mercato interlocutorio

Quando è iniziata la finestra invernale del mercato l’Inter viveva già la crisi da cui non è ancora uscita. A fine sessione è difficile dire se la squadra di Spalletti si sia rinforzata. Capitolo entrate: Lisandro Lopez e Rafinha. Il primo arriva dal Benfica in prestito e verosimilmente sarà il primo cambio della coppia Miranda-Skriniar, che a onor del vero, è stata una delle realtà più positive del club nerazzurro fin qui. Rafinha è un acquisto suggestivo, ma ha giocato solo 18 minuti in stagione e l’Inter probabilmente aveva bisogno di un innesto più di sostanza che di fantasia. Anche lui dovrà conquistarsi il posto dietro a Icardi. Via i mai amati Nagatomo e Joao Mario, per i tifosi sembra essere questo il vero acquisto. Niente da fare per Ramires e soprattutto Pastore, nomi che stuzzicavano molto di più l’ambiente nerazzurro.

L'assenza del leader

Intanto il gol di Paloschi allo scadere della sfida con la Spal ha allungato la serie negativa dell’Inter: quarto pareggio consecutivo e sette gare senza vittorie in Serie A. Un’eternità. A Crotone, l’Inter troverà un ulteriore difficoltà sul suo percorso: l’assenza di capitan Mauro Icardi, escluso dai convocati per un risentimento muscolare. L’argentino ha segnato 18 gol in stagione (sui 37 totali dell’Inter) e anche se nell’ultimo periodo la crisi si è fatta sentire anche per lui, la sua qualità lo rende l’unico insostituibile nella rosa di Spalletti. I gol di Maurito pesano eccome sulla classifica dell'Inter: quest'anno, quando ha segnato, sono arrivate 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Con lui a secco il bilancio si abbassa a 4 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. Al suo posto ci sarà Eder. Per l'italo-brasiliano sarà l'esordio dal primo minuto in questa Serie A.

L'Inter con e senza Icardi

Con Icardi 8 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta Senza Icardi 4 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta

Mauro Icardi, Inter, Getty ImagesGetty Images

Il ritorno di Zenga e il momento del Crotone

Al Meazza arriverà una vecchia conoscenza, a condire emotivamente la sfida: Walter Zenga. 328 presenze in 12 stagioni con la maglia dell’Inter, 5 trofei e un rapporto d’amore che non si è mai spento. «Saluterò i tifosi prima e dopo la partita, qualsiasi sarà il risultato della sfida, perché quello è il mio stadio e quel club la mia vita» ha detto l’allenatore in conferenza. Il Crotone si trova in un buon momento di forma, al di là del quart’ultimo posto in classifica. Dopo aver perso di misura a San Siro col Milan, ha dominato a Verona lo scontro salvezza, mentre con il Cagliari è stato costretto al pareggio da un super Rafael e dall’errore di Tagliavento sul gol annullato a Sampirisi. L'Inter è avvisata, non sarà facile tornare alla vittoria.