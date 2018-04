Milan, che chance sprecata! Solo 1-1 contro il Sassuolo, a Politano risponde Kalinic

Che occasione sprecata dal Milan che, nonostante i ko di Roma e Inter, non riesce ad accorciare sulla zona Champions dopo il pareggio contro il Sassuolo. La pressione era tutta sulla squadra di Gattuso, ma contro i neroverdi era una partita da dentro o fuori da non sbagliare. Tante le occasioni avute, ma la mira non ha aiutato i padroni di casa. Si prevede il peggio quando Politano firma lo 0-1, quando Bonucci viene ammonito con la conseguenza di saltare Milan-Napoli, ma all’86’ arriva il pareggio di Kalinić che prova a riscattarsi dopo l’erroraccio di qualche secondo prima. Il problema è sempre quello, come convertire in rete tutte le occasioni create? Ora la strada verso la Champions si fa dura, con il Milan che giocherà contro il Napoli senza la coppia di centrali (Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato).

Cronaca

Milan subito vicino al gol, ma Kessié spreca malamanete sulla linea di porta deviando con il petto, con Consigli che riesce ad intervenire. Ci prova anche Çalhanoglu, ma il suo destro da fuori area è sì potente ma centrale. La verve del Milan viene interrotta dall’infortunio di Romagnoli, che è costretto a lasciare il campo a Musacchio per un indurimento del flessore della coscia sinistra. Al 33’ si fa vedere ancora Kessié, doppia occasione per l’ivoriano, ma Consigli risponde presente. Un minuto più tardi ci prova anche Politano, Donnarumma non trattiene, ma il portiere del Milan riesce ad evitare il tap-in di Acerbi.

Cutrone, Acerbi - Milan-Sassuolo - Serie A 2017/2018 - LaPresseLaPresse

Il Milan parte subito forte nella ripresa, ma Bonucci non trova la porta con il suo colpo di testa. La partita è comunque complessa per i rossoneri che non riescono a trovare spazi, così Gattuso inserisce André Silva e Kalinić per un inedito 3-3-4. A segnare il gol del vantaggio, però, è Politano che attende il rimbalzo giusto prima di trafiggere Donnarumma con un destro all’angolino. Piove, poi, sul bagnato, con il giallo per Bonucci che, diffidato, salterà così Milan-Napoli. Il Milan prova a rispondere con Kalinić, dopo l’ottimo spiovente di Çalhanoglu, ma il croato getta alle ortiche la chance dell’1-1. A volte esistono però le seconde occasioni, e questa volta Kalinić non sbaglia con un gran controllo in area e la girata di sinsitro che non lascia scampo a Consigli. 6 minuti di recupero: ci prova anche Bonaventura, ma arriva il miracolo di Consigli che mette in ghiaccio il risultato.

La statistica

5 - I gol di Kalinić in campionato. Il croato non segnava dal 3 Dicembre 2017, nel pirotecnico 2-2 contro il Benevento (quando segnò anche il portiere Brignoli).

Il Tweet

Niente Champions all’orizzonte...

Il migliore

Matteo POLITANO - Tanta corsa da parte degli attaccanti del Sassuolo, Politano ha anche il guizzo di segnare il gol del vantaggio con un destro imparabile per Donnarumma. Un’altra perla dopo la rete al Napoli.

Il peggiore

Lucas BIGLIA - Dopo il derby tutti recriminavano per la sua assenza, ma l’argentino non ha confermato il credito a proprio favore. Lento a far ripartire l’azione, anche davanti alla difesa non è prezioso con l’ex Lazio che non riesce a fare filtro.

Tabellino

Milan-Sassuolo 1-1

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate (56’ André Silva), Bonucci, A.Romagnoli (6’ Musacchio), Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (67’ Kalinić), Çalhanoglu. All. Gennaro Gattuso

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi (58’ Cassata), Missiroli, Rogério Oliveira (67’ Dell’Orco); Berardi (54’ Ragusa), Politano. All. Giuseppe Iachini

Marcatori: 75’ Politano (S); 86’ Kalinić (M)

Arbitro: Luca Pairetto, sezione di Nichelino

Ammoniti: 21’ Kessié, 29’ Rogério Oliveira, 36’ Mazzitelli, 72’ Musacchio, 80’ Bonucci

Espulsi: nessuno