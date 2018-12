Milan, la crisi nera di Gonzalo Higuain: nervoso, col mal di schiena e senza gol da 2 mesi

Una società sempre più silenziosa, un Gattuso che appare sempre più solo e il cui futuro in panchina sembra ormai appeso a un filo. Dicembre nero per il Milan che, a parte la soffertissima vittoria in rimonta contro il Parma, ha collezionato solo delusioni: 4 partite in campionato contro Torino, Bologna, Fiorentina e Frosinone con un bilancio di 3 punti e zero gol fatti. In mezzo la clamorosa eliminazione in Europa League per mano dell'Olympiacos. Numeri da incubo.

Il gol questo sconosciuto: un'astinenza così non si registrava da 34 anni

Basti pensare che per ritrovare l'ultima volta in cui il Milan non era riuscito a trovare la via della rete in campionato per 4 partite di fila bisogna tornare molto indietro nel tempo e arrivare fino al dicembre 1984: in panchina c'era Niels Liedholm, in attacco c'erano Pietro Paolo Virdis e Mark Hateley. Centravanti rimasti nel cuore dei tifosi rossoneri ma che, per numeri e continuità di rendimento, non possono certo essere paragonati a colui intorno al quale oggi ruota la manovra offensiva della squadra, ovvero Gonzalo Higuain: la crisi del Milan, infatti, è soprattutto quella del Pipita, l'ombra dell'attaccante che si era ammirato con le maglie di Napoli e Juventus.

Il rendimento di Higuain in Serie A dal 2013-14 a oggi

Le condizioni fisiche dell'argentino non sono certo le migliori: l'infortunio alla schiena rimediato a Udine lo scorso 4 novembre non è stato ancora del tutto smaltito. Basta osservare le sue movenze sul rettangolo di gioco per capire che il Pipita non è al meglio. Si può spiegare anche così il rendimento dell'ex Juventus e Napoli, non all'altezza del suo passato: da quando gioca in Italia, infatti, l'argentino non ha mai segnato così poco nelle prime 18 giornate di campionato. Una crisi che risiede nei numeri, ma non solo. Negli ultimi 2 mesi il Pipita appare nervoso e irascibile: in area sembra avere perso tutta la sua proverbiale efficacia e anche quando arretra il suo raggio d'azione i risultati non migliorano. E il gol continua a non arrivare: l'ultimo risale al 28 ottobre scorso nel successo per 3-2 contro la Sampdoria a San Siro.

Stagione Squadra Gol dopo le prime 18 giornate 2013-14 Napoli 9 2014-15 Napoli 9 2015-16 Napoli 16 2016-17 Juventus 11 2017-18 Juventus 9 2018-19 Milan 5

I 24 gol del Milan ai raggi X

Gonzalo Higuain - Bologna-Milan - Serie A 2018-2019Imago

Ma la responsabilità non può essere addossata solo a Higuain. Comprato in estate per risolvere il problema del gol, il Pipita sta tradendo le aspettative nei suoi confronti e questo è un dato di fatto. Va precisato, tuttavia, che i problemi offensivi del Milan non possono e non devono essere circoscritti all'argentino. L'involuzione dei rossoneri si spiega con una manovra d'attacco farraginosa e poco incisiva. I numeri dei compagni di reparto di Higuain, a questo proposito, sono emblematici: anche in periodo di forte crisi come questo, infatti, il Pipita rimane il capocannoniere della squadra. E non è un caso che il Milan, con 24 gol messi a segno (comprese 2 autoreti) abbia il secondo peggior attacco tra le prime 11 della classifica: solo il Torino (23) ha segnato meno dei rossoneri.

Higuain 5 gol Suso 4 gol Cutrone 3 gol Kessié 3 gol Bonaventura 3 gol Romagnoli 2 gol Castillejo 1 gol Calabria 1 gol