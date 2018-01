Moviola: dubbi sull'espulsione di De Roon, regolari i gol del Napoli; su Bernardeschi niente VAR

Torino-Bologna 3-0 (arbitro: Damato)

Nel secondo tempo il Var aiuta l'arbitro ad assegnare un rigore al Bologna. Verdi subisce un pestone da Molinaro, l'arbitro prima ammonisce l'attaccante del Bologna per siulazione, salvo tornare sui suoi passi con l'aiuto del Var. Mazzarri protesta per un precedente fallo su Baselli, ma l'azione era regolare.

Benevento-Sampdoria 3-2 (arbitro: Manganiello)

Regolari le reti di Caprari e la prima di Coda tenuto in gioco da Silvestre. Giusta l'espulsione di Sala che stende D'Alessandro lanciato a rete al limite dell'area. Regolare anche il terzo gol di Coda, tenuto in gioco sempre da Silvestre, Brignola poi è dietro la linea del pallone.

Genoa-Sassuolo 1-0 (arbitro: Giacomelli)

Un solo episodio da segnalare, il gol regolare di Galabinov tenuto in gioco da Lirola sul cross di Biraschi.

Milan-Crotone 1-0 (arbitro: Maresca)

Sul gol del Milan grave errore di Cordaz che sbaglia l'uscita e manda la palla sulla spalla di Bonucci e poi in gol. Giusto annullare il gol di Kessie, che trattiene mandragora prima del tiro. Decisivo il Var. Annullato anche un gol a Bonucci per fallo di Kalinic su Ajeti, sempre con il supporto del Var.

Napoli-Verona 2-0 (arbitro: Abisso)

Nel secondo tempo il Var annulla un di gol Mertens per un precedente fuorigioco di Callejon. Sempre il Var convalida il gol di Koulibaly che non ostacola Nicolas, ma mette solo una mano sulla spalla di Caracciolo. Regolare il raddoppio di Callejon, tenuto in gioco da Caceres.

SPAL-Lazio 2-5 (arbitro: Tagliavento)

Giusto il rigore per la Spal, Basta commette fallo su Gassi. Il Var conferma. Immobile sempre in posizione regolare nella doppietta realizzata nel primo tempo. Buona anche la terza rete di immobile, Milinkovic è in fuorigioco ma non influisce sull'azione. Giusto annullare per fuorigioco un gol di Paloschi.

Roma-Atalanta 1-2 (arbitro: Guida)

Prima dell'intervallo bergamaschi in dieci: De Roon interviene su Kolarov fuori dall'area e rimedia il secondo giallo. Sanzione che appare troppo severa, il contatto sembra lieve. La Var non interviene, restano i dubbi. Corretta invece la prima ammonizione per un intervento su Strootman, Nella ripresa contatto Palomino-Schick in area nerazzurra: il direttore di gara non interviene, giusto perché il difensore non commette fallo ma tocca la palla.

Cagliari-Juventus 0-1 (arbitro: Calvarese)

Due decisioni che fanno infuriare il Cagliari. La prima arriva nell’azione che porta al gol di Bernardeschi, con Pavoletti che resta a terra dopo un contrasto con Benatia. L’arbitro Calvarese lascia correre, considerandolo un contrasto di gioco. Più difficile giudicare quanto avviene poco dopo quando Bernardeschi tocca di mano nella propria area. Il direttore di gara si prende la responsabilità di giudicare involontario l’intervento senza fare ricorso al VAR, ma l’impressione è che sbagli.

