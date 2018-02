Napoli da 10 e lode: stravince 5-0 a Cagliari e vola a +4 sulla Juventus

10 e lode. 10, come il voto che questo Napoli da mille e una notte si merita. E 10, come le vittorie consecutive della squadra di Maurizio Sarri, che nel posticipo espugna anche la Sardegna Arena mettendo a tacere con prepotenza i sussulti del Cagliari. Gli azzurri non vincono: stravincono. E come nello scorso campionato, tornano a casa con un rotondo e gratificante 5-0. Se un anno fa era stata la grande giornata di Dries Mertens, al suo esordio da centravanti dopo il primo infortunio di Milik, oggi compaiono 5 nomi diversi sul tabellino: quello di Callejon e dello stesso belga nel primo tempo, di Hamsik, di Insigne e perfino di Mario Rui nella ripresa. Una goleada senza storia. Eppure per una ventina di minuti il Cagliari se l'era giocata, spaventando per due volte Reina con l'ex Pavoletti e giocandosela colpo su colpo con pressing e velocità. Tutto inutile: questo Napoli non fa prigionieri. E da stasera, pur con una partita in più, si ritrova con 4 punti di vantaggio sulla Juventus.

La cronaca della partita

Callejon manca lo 0-1 dopo 4 minuti, calciando al volo a lato, ma Pavoletti non vuol essere da meno: bell'anticipo su Albiol e deviazione volante che Reina legge e para. Al quarto d'ora, Mertens viene liberato in area da un rimpallo ma incrocia malissimo col sinistro. Trattenuto peraltro per la maglia da Lykogiannis, senza che Giacomelli intervenga. Il Cagliari ha una grande palla gol poco dopo: Reina esce precipitosamente per anticipare Han e Pavoletti prova a beffarlo in pallonetto, mancando la porta. Al 29', il Napoli passa: Allan dal fondo per Callejon, che incrocia imparabilmente alle spalle di Cragno. I sardi avvertono il colpo e prima dell'intervallo crollano ancora: Hysaj recupera in area e centra per Mertens, la cui deviazione ravvicinata vale il raddoppio azzurro.

Cagliari-Napoli - Serie A 2018LaPresse

Il micidiale uno-due del Napoli taglia le gambe al Cagliari, che nemmeno dopo l'intervallo riesce ad abbozzare una reazione. Anzi, al quarto d'ora arriva il tris ospite: Insigne per Hamsik, che con uno splendido sinistro dal limite chiude i conti. L'unico tentativo rossoblù è di Lykogiannis: punizione che Reina devia sopra la traversa. Poi è ancora Napoli: al 72' Insigne si guadagna (mani di Castan su un suo destro a giro) e realizza il rigore dello 0-4. Mario Rui e Callejon vanno a un passo dal pokerissimo, senza trovarlo per un pizzico di imprecisione. Ma, impietoso, il Napoli non si ferma e affonda ancora al 90': punizione perfetta dello stesso Mario Rui, che trova il suo primo gol con la maglia azzurra, e 0-5 finale.

La statistica chiave

Il Napoli non perde da 25 trasferte in Serie A. L'ultimo ko risale al 2-1 con cui la Juventus si è imposta allo Stadium il 29 ottobre 2016.

Il tweet

Il migliore in campo

Insigne. Magnifico, e non solo per il riferimento a Lorenzo de' Medici. Magnifico davvero. Devastante sulla sinistra, delizioso tra un assist prezioso e un'apertura. E stavolta, diversamente dalle precedenti partite, trova anche il gol. Sta disputando una stagione grandiosa.

Il peggiore in campo

Padoin. Molto male. Difensivamente patisce senza metter mai una pezza agli attacchi del Napoli e quando ha il pallone sono dolori: sciagurato l'errore che porta allo 0-1.

La dichiarazione

Lorenzo Insigne: "Pressione sulla Juventus? No, non dobbiamo mettere nessuna pressione. Loro sono una grande squadra e sono abituati a queste situazioni. Il rigore? Ringrazio Jorginho per avermelo lasciato".

Il tabellino

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella (77' Deiola), Padoin (59' Ionita), Lykogiannis; João Pedro; Han (62' Cossu), Pavoletti. All. Lopez

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj (73' Maggio), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (75' Diawara), Hamsik; Callejon, Mertens (64' Zielinski), Insigne. All. Sarri

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Gol: 29' Callejon, 42' Mertens, 61' Hamsik, 72' rig. Insigne, 90' Mario Rui

Note: ammoniti Koulibaly, Barella, Castan