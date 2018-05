Napoli: il futuro passa da Sarri, Giuntoli e la conferma dei big. Ora tocca a De Laurentiis

La batosta di Firenze ha demolito le ambizioni di scudetto del Napoli, ma il rischio è che i segni della delusione si ripercuotano anche sul futuro. Il portale Dagospia parla senza mezzi termini di smobilitazione in casa partenopea, un fuggifuggi generale che potrebbe coinvolgere svariate componenti del club, dai dirigenti ai giocatori passando per Maurizio Sarri.

Un autogol figlio di una gestione sbagliata

La gestione della squadra nella settimana chiave non è stata matura perché l’euforia della piazza non avrebbe dovuto trasformarsi nel peso che ha schiacciato i giocatori dopo il gol di Higuain in Inter-Juventus. I partenopei hanno perso la partita con la Fiorentina quasi prima di scendere in campo: isolarsi non era facile, ma era l’unico modo per giocarsi le proprie possibilità fino in fondo. A prescindere dal risultato di Milano, il Napoli poteva restare aggrappato all’obiettivo con le proprie forze: l’approccio del Franchi ha fatto, invece, intuire immediatamente quanto sia stata precaria la gestione psicologica del meno 1 in classifica.

Pepe ReinaGetty Images

Una base da non disperdere

Ipotizzare scenari drastici è azzardato, ma ad alimentare le perplessità è il silenzio di Aurelio De Laurentiis. In serata ci sarà la festa a Pepe Reina che da tempo ha già fatto la sua prossima mossa scegliendo il Milan. Il portiere, però, potrebbe non essere l’unico con la valigia in mano: Reina, Albiol, Koulibaly, Hysaj, Jorginho, Zielinski, Callejon e Mertens costituiscono il blocco dei fedelissimi, i firmatari di quel patto scudetto scioltosi sotto i colpi del Cholito Simeone.

Sarri e Giuntoli, il futuro passa da qui

Mertens, Jorginho e soprattutto Koulibaly hanno offerte importanti all’estero e persino Lorenzo Insigne vorrebbe un chiarimento. Tutti ne hanno diritto perché il bilancio è sempre stato una priorità del presidente. I conti del club, i fatturati e i progetti, non possono, però, prescindere dalla competitività ad altissimi livelli. È questa l’idea del tecnico toscano, che ha altri due anni di contratto ma potrebbe liberarsi dietro pagamento di una clausola da 8 milioni di euro valida fino al 31 maggio, e anche di Cristiano Giuntoli.

" Ho un debito con i tifosi e resterò solo se potrò dare il 110% di me stesso per renderli felici [Maurizio Sarri] "

Tocca a De Laurentiis

Il direttore sportivo, che ha un contratto per un’altra stagione, non vede di buon occhio l’ingombrante presenza dell’amministratore delegato della società, Andrea Chiavelli, unico componente del Cda del Napoli che non fa parte della famiglia De Laurentiis, uomo dei contratti e vero alter ego del presidente. Giuntoli, corteggiato dal Milan per rimpiazzare un pericolante Mirabelli, si è visto tarpare le ali, come nel celebre caso Verdi, per i freni imposti da AdL. La mossa decisiva sarà dunque quella del patron partenopeo che non tarderà a fare chiarezza. È il momento di costruire il Napoli di domani per far sì che dentro questo silenzio assordante non s’insinuino scenari avventurosi come quelli che leggiamo in queste ore - Sarri al Chelsea e Conte in Campania - o lo sconforto di un popolo speranzoso di poter sognare anche in futuro.