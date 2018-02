Napoli-Lazio in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili fomazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Raúl Albiol, Mário Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne. All. Maurizio Sarri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić; Luis Alberto; Immobile. All. Simone Inzaghi

Napoli-Lazio in tv, solo su Sky Sport e Mediaset Premium

Napoli-Lazio sarà trasmessa in tv sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 HD (201) e Sky Super Calcio HD (206); Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380).

Napoli-Lazio in Live-Streaming

Napoli-Lazio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vincerà tra Napoli e Lazio?

Secondo i bookmaker non ci sarà la vendetta da parte della Lazio dopo il ko interno dell'andata. Comunque interessante la quota per il pareggio...

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA NAPOLI 1.57 - PAREGGIO 4.10 - VITTORIA LAZIO 5.25

Insigne - Lazio-Napoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Approfondimenti e dichiarazioni

Napoli-Lazio | Informazioni

Data, orario e luogo: Sabato 10 Febbraio 2018, ore 20:45, stadio San Paolo di Napoli