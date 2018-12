Pagelle a confronto: Koulibaly, sufficiente nonostante il rosso? Chiesa e Piatek luci e ombre

Koulibaly paga il rosso... Ma non per tutti

Il giocatore più discusso di questa giornata, per tutto quello chiaramente derivato dalla sua espulsione. Ed è proprio l’espulsione a costare a Koulibaly, per buona parte della stampa, la sufficienza. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti come il suo applauso lasci il Napoli nel caos. Non è così per la Gazzetta dello Sport che prende posizione: “contro i ‘buuu’ e contro Mazzoleni che non ha fermato la partita, confermando di essere un difensore mostruoso”.

Piatek, tanto lavoro per la squadra ma senza gol

Il Genoa cade a Cagliari e anche Piatek fa discutere. In tanti vedono comunque sufficiente l’attaccante del Grifo, ma in particolare il Corriere dello Sport sottolinea come “Piatek tiene in apprensione tutta la retroguardia rossoblu e trova spesso la via della porta avversaria”. Non è così però per Sportmediaset che ne sottolinea evidentemente l’incapacità alla fine di punire Cragno.

Chiesa generoso, ma troppo lontano dalla porta

La Fiorentina cade un po’ a sorpresa contro il Parma e sulla stampa ne risentono tutti i voti. Di chiesa viene sottolineata la scarsa efficacia complessiva, in particolare col Corriere dello Sport che va giù duro con l’insufficienza pesante. Non è così per la Gazzetta che ne sottolinea come non al meglio di sbatta tanto per la squadra, sfiorando anche un gol nel primo tempo... E come dovrebbe giocare più vicino alla porta.