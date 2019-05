La Roma non ha futuro senza lo stadio. Mentre in città, tutti si interrogano su chi sarà il nuovo allenatore e quali saranno i nuovi acquisti e i piani per la prossima stagione, James Pallotta torna sull’argomento più caro, il progetto del nuovo Stadio, che continua ad essere un grosso punto interrogativo. I ritardi nel via dei lavori e altre questioni sono risaputi e questo stallo indispettisce il numero uno della Roma che oggi, attraverso il tweet ufficiale del club, se l’è presa contro la giunta Raggi, chiedendo un aiuto anche ai tifosi giallorossi.

" "Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento". "

Pallotta: "Mi ero stancato delle radio romane, ne ho aperta una della Roma e ora tre sono fallite"

Nel pomeriggio Pallotta, a margine dell’evento “Sports Decision Makers Summit” a Miami, parlando della comunicazione ha polemizzato con le radio romane e il clima che si respira a Roma…

" Abbiamo acquistato una licenza radio terrestre perché ci sono nove stazioni radio a Roma che parlano solo di calcio e sparerebbero merda tutto il giorno. Per questo mi sono stancato, ho comprato una stazione radio e ora tre di queste nove sono in bancarotta, ne rimangono 6. Se vai su molti siti web di squadre, la prima cosa che vedi è il 50% di sconto sulla merce. Cose del genere indeboliscono il tuo marchio, per questo non lo facciamo. Prendiamo molte cose dai tifosi più talentuosi che realizzano cose come mandare i propri disegni per loghi o prodotti. Presto abbiamo in programma di curare quei progetti e chiedere se i tifosi vorranno comprare una felpa o una maglietta con il design realizzato da loro. Lo stadio? È una grande area e sarà il più utilizzato in tutta l’Europa meridionale "