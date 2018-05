Paradosso Inter: contro l'Udinese scocca l'ora del reietto Santon dal primo minuto

Sgombriamo subito il campo da dubbi, contro l’Udinese l’Inter ha un solo risultato disponibile su tre: la vittoria, confidando in concomitanti passi falsi di Lazio e Roma. Il paradosso è che Luciano Spalletti per una partita d’importanza così cruciale dovrà giocoforza affidarsi al giocatore additato da tutti come il principale responsabile della rocambolesca disfatta contro la Juventus, ovvero Davide Santon. L’unica alternativa credibile? Dalbert: peggio che andar di notte secondo la pancia del tifo nerazzurro.

La volatona Champions League

Roma punti 70 Lazio punti 70 Inter punti 66 Cagliari-Roma Lazio-Atalanta Udinese-Inter Roma-Juventus Crotone-Lazio Inter-Sassuolo Sassuolo-Roma Lazio-Inter Lazio-Inter

Lo psicodramma del Bambino

C’era una volta il Bambino d’oro svezzato da José Mourinho, gettato nella mischia in un Inter-Manchester United del febbraio 2009 e addirittura capace di mettere la museruola a Cristiano Ronaldo. L’Inter crede in lui ma due anni dopo sceglie di mandarlo in prestito al Cesena; l’esperienza si rivelerà fallimentare e l’estate successiva la società nerazzurra si farà stregare dai 6 milioni messi sul piatto dal Newcastle di Alan Pardew. L’erasmus in terra d'Albione è in chiaroscuro e quando Roberto Mancini torna sulla panchina dell’Inter lo richiama alla casa madre. Dopo qualche segnale incoraggiante il terzino sinistro ripiomba nell'abituale mediocrità tanto che nell’estate del 2016 l’Inter lo piazza sul mercato, senonché le visite mediche con Napoli prima, Sunderland e West Ham dopo non vanno a buon fine. Il resto è storia contemporanea e racconta di nefaste apparizioni sotto l’egida di Spalletti, in particolare contro Udinese e Juventus. Un girone dopo ecco l’ennesima occasione per l’ex Bambino, dettata in parte dall’emergenza seguita alla squalifica di D’Ambrosio e in parte dall’inaffidabilità dell’oggetto misterioso Dalbert: il brasiliano ha collezionato ben 12 panchine consecutive dopo Inter-Crotone, sebbene secondo Piero Ausilio resti appettibile sul mercato in uscita.

Santon - Inter-ManchesterImago

La maledizione del terzino sinistro e l’incubo addio a Cancelo

Siamo alle solite, l’Inter proprio non riesce a reperire sul mercato una valida alternativa a sinistra. Dopo le dipartite del totem Zanetti e al solidissimo Chivu i nerazzurri non hanno mai trovato un degno erede: i vari Alvaro Pereira, Nagatomo, Telles, Santon, Ansaldi e Dalbert non hanno lasciato il segno e lo stesso Danilo D’Ambrosio si è adattato come meglio ha potuto senza risultare un top in quel ruolo (pur guadagnando con merito la chiamata in Nazionale per gli sforzi profusi). L’ulteriore paradosso è che trattenere il “top” Cancelo si sta rivelando più difficoltoso del previsto: il Valencia chiede 35 milioni e l’Inter tentenna, allo stato dell’arte. Perderlo sarebbe una coltellata al cuore dei tifosi nerazzurri, che tremano anche per le sorti del capitano Icardi: la mancata qualificazione in Champions League farebbe rima con ridimensionamento? Nel frattempo c’è una rincorsa da proseguire a ogni costo e Spalletti dovrà agire prima di tutto da psicologo per recuperare un giocatore travolto dagli ultimi eventi: alternative non ce ne sono, sofisticati cambiamenti di modulo non si stagliano all’orizzonte e dunque tocca ancora una volta a Davide Santon.

L’era post Zanetti

Davide Santon

Alvaro Pereira

Juan Jesus

Yuto Nagatomo

Dodò

Danilo D’Ambrosio

Federico Dimarco

Alex Telles

Caner Erkin (dal 1° luglio al 26 agosto 2016)

Cristian Ansaldi

Dalbert

Kevin Lasagna Inter Udinese 2017LaPresse

Udinese in vista: Tudor, Iuliano e i precedenti così così

E poi c'è la sfida con l'Udinese, per nulla banale. Un'Udinese che è tornata a muovere la classifica contro il Benevento dopo 11 ko di fila, un'Udinese guidata da mister Igor Tudor e dal vice Mark Iuliano: due storici "nemici" della Beneamata, in particolare il secondo. Negli ultimi cinque anni i friuliani hanno inflitto ben tre sconfitte casalinghe all'Inter, l'ultima delle quali segnò l'inizio della crisi dell'Inter Spallettiana. La tradizione allo Stadio Friuli è più conciliante, ma la sostanza non cambia: questa è una gara da vincere a tutti i costi per la squadra nerazzurra.