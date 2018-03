Probabili formazioni della 29a giornata: Milinkovic verso il forfait, Douglas Costa gioca

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Udinese-Sassuolo (Sabato ore 18.00)

DAVANTI DE PAUL E MAXI, POLITANO CON BABACAR

Oddo recupera Danilo e Samir dietro: con loro Larsen. De Paul appoggia Maxi Lopez. Nel Sassuolo, senza Ragusa e Berardi, spazio a Babacar, con Politano a supporto. 3-5-2 neroverde. Dietro o Lemos o Dell'Orco.

Spal-Juventus (Sabato ore 20.45)

VIVIANI VERSO UNA NUOVA PANCHINA, RIPOSA CHIELLINI, OUT KHEDIRA

Semplici intenzionato a riproporre la SPAL del Mapei Stadium. Schiattarella favorito su Viviani. Nella Juventus riposa Chiellini, out Khedira (influenza). Si va verso il 4-2-3-1 con i quattro attaccanti davanti. A destra De Sciglio, a sinistra Alex Sandro. In porta Buffon.

Sampdoria-Inter (Domenica ore 12.30)

VIVIANO CE LA FA, TORNA VECINO, DUBBIO SUL TREQUARTISTA

Viviano recupera. Praet per Linetty squalificato. Sala in recupero. Nell'Inter Vecino torna in media con Gagliardini. Dubbi sul trequartista: Borja Valero in vantaggio su Brozovic e Rafinha. Infortunio in allenamento per Ranocchia: rischia un mese di stop.

Benevento-Cagliari (Domenica ore 15)

TORNA SANDRO, HAN ANCORA TITOLARE

De Zerbi ritrova Sandro, in una mediana con Guilherme e Viola. Coda centravanti. Nel Cagliari Pavoletti-Han davanti. Lykogiannis non sta bene, pronto Miangue.

Crotone-Roma (Domenica ore 15)

BARBERIS CERCA SPAZIO, SCHICK PER UNDER

Zenga intenzionato a riproporre l'11 che ha battuto la Samp. Barberis rischia la panchina. Nella Roma qualche piccolo cambio: Gonalons (e non Pellegrini) per De Rossi, Schick per Under, Juan Jesus per Fazio. Anche Bruno Peres si candida a destra.

Milan-Chievo (Domenica ore 15)

CALABRIA CI PROVA, GIACCHERINI DAL 1'

Gattuso dovrá valutare le condizioni di chi ha giocato all'Emirates. Kalinic dovrebbe giocare prima punta. Calabria prova a recuperare. Nel Chievo Giaccherini e Birsa appoggiano Inglese.

Torino-Fiorentina (Domenica ore 15)

BERENGUER DALL'INIZIO, CONFERMA PER SAPONARA

Mazzarri rilancia Berenguer nel tridente con Falque e Belotti. Niang parte in panchina. Nella Fiorentina Hugo-Pezzella dietro, Saponara possibile titolare per la seconda volta consecutiva.

Verona-Atalanta (Domenica ore 15)

TORNA ROMULO, OUT KEAN, GOMEZ AFFATICATO, CALDARA OUT

Pecchia ritrova Romulo e poi conferma la squadra delle ultime giornate. Petkovic-Buchel davanti, Kean ne avrá per un mese. Nell'Atalanta Caldara non recupera. Gomez é affaticato e potrebbe partire in panchina.

Lazio-Bologna (Domenica ore 20.45)

MILINKOVIC VERSO IL FORFAIT, GONZALEZ RISTABILITO

Inzaghi fará un turnover moderato. Dubbi su Milinkovic, che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare. Caicedo potrebbe dar fiato a Immobile, che comunque resta favorito. Nel Bologna Gonzalez ok, De Maio in recupero dalla febbre. Verdi nel tridente con Palacio e Destro.

Napoli-Genoa (Domenica ore 20.45)

SARRI NON CAMBIA NULLA, RIGONI DAL 1'

Solito Napoli, solito 11. Zielinski inizia in panchina. Nel Genoa Rigoni e Biraschi preferiti a Rossettini e Bessa.