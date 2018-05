Probabili formazioni della 38a giornata: De Vrij vuole giocare, ko Suso e Alisson

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Juventus-Verona (Sabato ore 15)

DOUGLAS E DYBALA GIOCANO, NEL VERONA IL GIOVANE DANZI

Allegri ha annunciato la formazione. Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Alex Sandro, Marchisio, Dybala, Douglas Costa e Higuain quelli sicuro del posto. Nemmeno in panchina Howedes, Chiellini, Cuadrado, Khedira. Nel Verona Danzi in regia e Cerci davanti.

Genoa-Torino (Domenica ore 15)

ROSSI DAL 1’, MAZZARRI COL TORO MIGLIORE

Ballardini ha due dubbi: Veloso o Cofie in mezzo, Medeiros o Lapadula a sostegno di Giuseppe Rossi, che giocherà titolare. Nel Torino 3-4-2-1 tipo, con Ljajic, Falque e Belotti.

Cagliari-Atalanta (Domenica ore 18)

LOPEZ CONFERMA FARIAS-PAVOLETTI, ILICIC IN PANCHINA

Lopez intenzionato a confermare gran parte dell’11 visto a Firenze. Cigarini in regia l’unica novità. Davanti Farias-Pavoletti. Nell’Atalanta Palomino e Mancini sostituiscono Toloi e Masiello squalificati. In attacco Barrow preferito a Ilicic.

Chievo-Benevento (Domenica ore 18)

CACCIATORE DISPONIBILE, DJURICIC E GUILHERME IN GRUPPO

D’Anna ritrova Cacciatore a destra. Davanti ancora Giaccherini, Birsa e Inglese. Nel Benevento Djuricic e Guilherme si sono allenati in gruppo e potrebbero fare uno spezzone.

Milan-Fiorentina (Domenica ore 18)

BIGLIA E SUSO OUT, DABO PER VERETOUT

Gattuso sceglie Calabria a destra, Locatelli in regia e Kalinic davanti. Biglia non ce la fa, così come Suso, fermato da un problema muscolare. Nella Fiorentina Dabo per Veretout squalificato. Saponara torna titolare.

Napoli-Crotone (Domenica ore 18)

SARRI PUNTA SU MILIK, ZENGA CON TROTTA-SIMY-NALINI

Napoli senza turnover. Sarri schiera i titolarissimi. Hamsik vince il ballottaggio con Zielinski, Milik quello con Mertens. Nel Crotone 4-3-3 con Rohden mezz’ala e il tridente Trotta, Simy, Nalini.

Spal-Sampdoria (Domenica ore 18)

LAZZARI IN RECUPERO, QUAGLIA CE LA FA

Semplici potrebbe recuperare Lazzari a destra. Nessun allarme per Felipe. Schiattarella titolare in regia. Nella Sampdoria dovrebbe recuperare Quagliarella. Con lui c’è Caprari e non Duvan Zapata.

Udinese-Bologna (Domenica ore 18)

LASAGNA OK, HALLFREDSSON IN MEZZO, PALACIO OUT

Tudor schiera De Paul e Lasagna davanti. Barak e Jankto esterni, con Fofana e Hallfredsson in mezzo. Nel Bologna out Destro, Palacio, Di Francesco, Gonzalez, Mbaye, Pulgar. Possibili occasioni per Orsolini e Avenatti.

Lazio-Inter (Domenica ore 20.45)

IMMOBILE OK, LUIS ALBERTO NO, DE VRIJ GIOCA, SPALLETTI PUNTA SU VECINO

Ciro Immobile ci sarà ed è questa la miglior notizia per Inzaghi. Luis Alberto al massimo in panchina: gioca Felipe Anderson. Dietro continua il tormentone De Vrij: nell’amichevole del giovedì è stato provato titolare. E quindi dovrebbe giocare. Nell’Inter solito 11, con Vecino in mediana e Rafinha trequartista. Candreva a destra.

Sassuolo-Roma (Domenica ore 20.45)

BERARDI-POLITANO OK, OUT ALISSON

Iachini con lo stesso 11 che ha sconfitto l’Inter. Lemos dietro e la coppia Berardi-Politano davanti. Nella Roma Under acciaccato da una botta: potrebbe dare forfait. Nel tridente con Dzeko ed El Shaarawy, c’è Schick. Out Alisson, fermo per un fastidio muscolare: gioca Skorupski.