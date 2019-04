Re Mida Cutrone e la meglio gioventù del Milan: le luci a San Siro si sono accese sui giovani

MILAN, SAN SIRO – Minuto 10 di Milan-Cagliari: il classe 1998 Patrick Cutrone da Parè, provincia di Como, vince il duello fisico a centro area con il difensore centrale rossoblù Marco Andreolli, gli scappa via alle spalle e insacca a rete il millimetrico cross della Suso. Per il ragazzo esploso nella Primavera rossonera (non chiamatela cantera, grazie) fanno quattro centri ufficiali in stagione, due nel massimo campionato italiano in altrettante partite. È una delle poche notizie liete di una serata in chiaroscuro per un Milan opaco e privo di un copione di gioco credibile (insieme al risultato, ovviamente, e all’ennesima monumentale prestazione di Suso); una serata non banale per il popolo rossonero, quasi interamente dedicata alla meglio gioventù, il cui ultimo alfiere sta facendo sognare i tifosi rossoneri, ormai soliti a osannarlo sulle note di “Se c’è in campo Cutrone è gol”.

Che fosse una serata di gala lo si era intuito dalla presenza del presidente Yonghong Li in tribuna, del grande capitano rossonero Franco Baresi e della leggenda Paolo Maldini: un parterre de rois per la prima in campionato alla Scala del calcio del nuovo Milan. La famiglia Maldini è l’emblema del vecchio cuore rossonero che continua a pulsare di generazione in generazione: il classe 2001 Daniel Maldini è difatti il trequartista del Milan Allievi Under 16 campione d’Italia. L’intera squadra guidata da mister Lupi – che lo scorso 23 giugno aveva battuto nella finalissima del Manuzzi di Cesena la Roma con roboante 5-2 - è stata premiata prima del fischio d’inizio di Milan-Cagliari, ricevendo peraltro l’investitura del responsabile del settore giovanile Filippo Galli.

Dagli allievi nazionali alla Primavera di mister Gennaro Gattuso: all’intervallo della partita le luci di San Siro si sono accese per la squadra guidata dall’ex centrocampista rossonero. “Ringhio” ha ricevuto un’ovazione senza precedenti al suo ritorno sotto la Curva Sud dopo le lacrime di quel Milan-Novara del 13 maggio 2012, il giorno del sanguinoso addio ai senatori. Uno a uno, come era successo per gli Allievi, i calciatori della Primavera rossonera – tra cui Niccolò Zanellato, impiegato lo scorso giovedì dal 1’ in Europa League, mentre il classe 1999 Matteo Gabbia figurava in panchina ieri sera – sono stati convocati in mezzo al prato di San Siro per la presentazione ufficiale: quindi mister Gattuso ha ordinato il “rompete le righe”, perché si staglia già all’orizzonte una stagione da preparare (esordio in trasferta col Sassuolo, poi a Solbiate Arno il derby in occasione della “prima” casalinga).

Parafrasando un eloquente striscione esposto dalla Curva Sud, nel nuovo e ambizioso Milan non c’è posto per calciatori “stressati”: per giovani smaniosi di bruciare le tappe…Eccome! Il “nato pronto” Cutrone, fresco di convocazione nell’Under 21 di Di Biagio, è l’esempio vivente di un modello che funziona e in pochi mesi ha regalato alla prima squadra il fuoriclasse dei pali Gigio Donnarumma, il metronomo Manuel Locatelli oltre a questo sorprendente attaccante famelico. Mentre il calciomercato internazionale assume contorni folli, forgiare nuovi talenti in casa non può che diventare una priorità, oggi più che ieri: e la “famiglia” Milan sa come si fa, anche – perché no – imparando dagli errori del passato.