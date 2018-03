Reina al Milan, l'affare decolla: il club rossonero ha avvisato il Napoli

Pepe Reina è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. Il club rossonero ha, infatti, informato il Napoli dell'intenzione di mettere nero su bianco dopo l'intesa raggiunta con il giocatore, secondo quanto previsto dalle norme FIFA relativamente ai calciatori in scadenza di contratto. Reina dovrebbe firmare un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2021 e percepire un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

La società rossonera è particolarmente attenta alle occasioni di mercato a parametro zero. Il 35enne portiere spagnolo, dopo tre anni al San Paolo, si appresta a vivere gli ultimi mesi a Napoli e non ne ha fatto mistero.

Gianluigi Donnarumma (AC Milan)Getty Images

In attesa di sapere se Gigio Donnarumma resterà al Milan anche dopo la prossima estate - il suo procuratore Raiola ha detto esplicitamente che lo vede lontano da Milano - il Diavolo ha cominciato a cautelarsi prendendo l'esperto estremo difensore azzurro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la società di via Aldo Rossi procederà a fari spenti per l’ufficialità anche perché occorrerà del tempo per mettere a fuoco il futuro di Gigio Donnarumma (e di suo fratello Antonio). Già dalla scorsa estate si parlava di un interesse del PSG (e non solo), ma per mettere in piedi quest’operazione sarà indispensabile mettere d’accordo il management milanista con Mino Raiola, l’agente dei due fratelli. Il problema maggiore resta il prezzo, in assenza di una clausola rescissoria: la proprietà cinese si aspetta una plusvalenza eccezionale da questa cessione. Reina sarà disposto a fare il secondo di Donnarumma?