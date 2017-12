Roma-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco

Indisponibili: Karsdorp

Squalificati:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli; Berardi, Falcinelli, Politano. Allenatore: Iachini

Indisponibili: Biondini, Adjapong, Dell'Orco, Sensi, Letschert

Squalificati:

Statistiche Opta

La Roma è l’unica formazione, tra quelle affrontate più di due volte in Serie A, che il Sassuolo non ha mai battuto: cinque successi giallorossi e tre pareggi.

Inoltre la Roma ha realizzato almeno due reti in sette di queste otto sfide, per un totale di 18 gol (2.3 di media a partita).

I tre pareggi rimediati dai neroverdi sono però arrivati tutti all’Olimpico – nelle quattro sfide di Roma entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol.

La Roma ha perso dopo una serie di nove partite in cui aveva ottenuto sette vittorie e due pareggi: nel parziale solo una volta ha subito più di un gol.

Il Sassuolo ha vinto le ultime tre partite in campionato, non arriva a quattro successi consecutivi nella stessa stagione di A da maggio 2016.

La Roma è la squadra che ha commesso meno falli in questo campionato (186) – in media a partita i giallorossi sono davanti solo al Napoli (11 vs 10).

Il Sassuolo è, con Lazio e Milan, una delle tre squadre che non ha ancora subito alcun gol nei primi 15 minuti di gioco nel campionato di A in corso.

Sassuolo e Roma sono due delle tre squadre, insieme al Milan, che non hanno ancora guadagnato alcun punto da situazione di svantaggio in questo campionato.

Edin Dzeko ha realizzato tre gol al Sassuolo nelle utlime due sfide in campionato, a nessun’altra squadra, tra le attuali in A, il bosniaco ha segnato maggiormente.

Tutte le tre reti segnate da Alessandro Matri in questo campionato sono arrivate fuori casa. L’attaccante italiano ha realizzato cinque reti alla Roma in Serie A, l’ultima risale però a settembre 2012 in Juventus-Roma.