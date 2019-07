10 luglio 2018, una data che resta indelebile nella storia della Juventus e, in un certo senso, pure del calcio italiano. Un anno fa in questo giorno, il club più titolato d’Italia ufficializzava l’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Il trasferimento del secolo, un affare impossibile diventato possibile e che ha riacceso un interesse planetario sulla Serie A ed inevitabilmente ha portato la Juventus in un’altra dimensione, dandogli ancora più un respiro internazionale.

Video - Cristiano Ronaldo si presenta alla Juventus: il meglio della conferenza stampa in 4 minuti 04:07

Se sul campo la prima stagione di Cristiano Ronaldo è stata sicuramente positiva anche se non si è tradotta nella conquista dell’agognata Champions League, il trofeo rimasto tabù per la Vecchia Signora che ritenterà l’assalto sempre con CR7 al centro del progetto e una squadra con una mentalità più offensiva e un allenatore nuovo e di maggiore respiro europeo come Maurizio Sarri.

I numeri del primo anno alla Juventus di Cristiano Ronaldo

Partite totali 43 Gol totali 28 Assist totali 10 Minuti giocati 3646 Media gol x minuti 1 ogni 130' Titoli vinti 2 (Scudetto e Supercoppa Italiana)

Se sul lato sportivo e più meramente di campo, dunque tanta storia deve essere ancora scritta, sul piano economico lo sbarco di CR7 alla corte di Madama ha alzato esponenzialmente sia gli introiti che il valore di un brand diventato ancor più forte e distinguibile non solo in campo ma soprattutto extracampo.

L’effetto CR7

Se dal 10 luglio 2018, la maglia numero 7 della Juventus è costantemente quella più venduta e ricercata sia online che negli store ufficiali, Cristiano Ronaldo ha indubbiamente regalato alla Vecchia Signora nuovi simpatizzanti e tifosi al club bianconero. D’altronde parliamo dello sportivo più seguito al mondo su Instagram e che ha permesso ai bianconeri di guadagnare in 12 mesi ben 18 milioni di di follower solo sul popolare social network.

Questi dati si traducono inevitabilmente anche in un indotto economico e un ritorno d’immagine lì da vedere. Dalla data dell’ufficializzazione del trasferimento di CR7 a Torino, il valore delle azioni della Juventus è quasi raddoppiato passando da un prezzo unitario di 0,89 € agli attuali 1,51 euro, con il picco più alto raggiunto ad aprile di 1,72 euro.

L'impatto di Ronaldo sul merchandising della Juventus (fonte elaborazione Calcio e Finanza su dati Juventus FC)

Primo semestre 2018-2019 Primo semestre 2017-2018 Variazione Ricavi da vendite di prodotti e licenze 26,51 14,65 +81% Acquisti di prodotti per la vendita 12,18 5,88 +107% Saldo ricavi-costi merchandising 14,33 8,77 +63% Sponsorizzazioni e pubblicità 61,42 43,32 +29,5%

A livello europeo, come si evince dal “Report Calcio” (lo studio della Figc relativo alla stagione 2017/2018), solo Ajax e Benfica hanno avuto un rialzo maggiore in borsa rispetto a quello della Juventus che ha fatto segnare un +38,9% nell’anno di riferimento. Massiccia anche la crescita in termini di merchandising, l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel pianeta Juventus ha prodotto un aumento degli introiti derivanti dal merchandising e dalle licenze pari a 11,86 milioni di euro in più. Una percentuale monstre, pari all'81% solo nel primo semestre. Anche a livello di sponsor la differenza è tutt’altro che risibile, dalla stagione 2019-2020 Adidas raddoppierà il contributo annuo che verserà nelle casse del club torinese con l’esborso che raddoppierà e passerà da 51 milioni ai 25 milioni della passata stagione. Stando alle stime di Repubblica di qualche mese fa, Ronaldo sul prossimo bilancio inciderà da solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Numeri imponenti e che fanno capire quanto quel 10 luglio abbiano impattato sul calcio italiano e sul club bianconero.