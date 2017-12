Sampdoria-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszyński, Silvestre, Ferrari, Strinic; Torreira, Barreto, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Alvarez

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Floccari. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Vaisanen, Costa, Della Giovanna, Konaté

Statistiche Opta

Sono 30 i precedenti in Serie A tra Sampdoria e SPAL, tutti disputati tra il 1951 e il 1968: il bilancio vede avanti i ferraresi per 10 successi a otto (12N).

Nei 15 incontri in casa della Samp i precedenti sono leggermente a favore dei blucerchiati, grazie a cinque vittorie a quattro (sei i pareggi).

La Sampdoria ha perso quattro delle ultime cinque gare in campionato (1N), incluse le due più recenti; i blucerchiati non arrivano a tre sconfitte di fila in A da settembre 2016.

La SPAL ha vinto l’ultimo incontro fuori casa in campionato, non arriva a due match esterni consecutivi senza sconfitta in A da novembre del 1966.

La SPAL è la squadra che ha centrato meno volte la porta in questo campionato (56); dall’altra parte la Sampdoria ha una % realizzativa del 19.3%, solo Lazio (22.6%) e Juventus (21.3%) hanno una percentuale migliore.

La Sampdoria è la squadra che ha subito il maggior numero di reti da giocatori subentrati in questo campionato (sei), dall’altra la SPAL ne ha già realizzati quattro in questa graduatoria.

La SPAL è, insieme alla Lazio, una delle due squadre che ha subito il maggior numero di gol su rigore nel campionato in corso (cinque), subito dietro di loro troviamo la Sampdoria (quattro).

Gastón Ramírez ha partecipato attivamente a tre gol nelle ultime tre presenze in campionato (un gol e due assist); il fantasista uruguaiano non segna per due incontri di fila in A da maggio 2012.

Sergio Floccari, autore di una doppietta nell’ultimo match fuori casa in campionato (vs Benevento), ha realizzato sei gol alla Sampdoria, a nessun’altra squadra ha segnato di più in Serie A.

Marco Borriello ha collezionato 11 presenze e realizzato due gol con la maglia della Sampdoria nella stagione 2005/06 in A.