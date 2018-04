Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le volate a 8 giornate dalla fine della Serie A

Otto giornate, 24 punti a disposizione, per molte squadre 27 a causa dei match da recuperare previsti per il 3 e il 4 aprile. La Serie A 2017-2018 entra nella sua fase decisiva, quella dei verdetti. Analizziamo le volate di questo finale di stagione.

La volata Scudetto

Poteva essere una giornata favorevole al Napoli, invece la Juventus è riuscita addirittura ad allungare: i bianconeri vincendo contro il Milan si sono riportati a +4 e hanno sfruttato al meglio il pari dei partenopei a Reggio Emilia. La Signora deve ancora affrontare Inter e Roma in trasferta, il Napoli deve incrociare i rossoneri, ma sulla carta ha un calendario leggermente più abbordabile. Non si può comunque prescindere da una data: il 22 aprile ci sarà la resa dei conti allo Stadium nello scontro diretto.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Juventus punti 78

BENEVENTO

Sampdoria

CROTONE

Napoli

INTER

Bologna

ROMA

Verona

Video - Allegri: "I tifosi non devono rimproverare la squadra, in questi 4 anni si sono divertiti" 01:44

Napoli punti 74

Chievo

MILAN

Udinese

JUVENTUS

FIORENTINA

Torino

SAMPDORIA

Crotone

Video - Sarri: "Se fossi un arbitro non permetterei le perdite di tempo" 01:04

La volata Champions ed Europa League

Saranno quattro le squadre qualificate direttamente ai gironi di Champions League 2018-2019, mentre per l’Europa League la situazione non cambia. La UEFA prevede lo stesso numero di posti della stagione in corso. Sono tre. La vincitrice della Coppa Italia e la quinta classificata in campionato accedono direttamente ai gironi. La sesta classificata in campionato parteciperà ai preliminari partendo dal terzo turno di qualificazione prima di accedere eventualmente ai playoff. Per la terza stagione consecutiva, l’accesso diretto ai gironi di Europa League è garantito solo in caso di vittoria della Coppa Italia e non di accesso alla finale: questo discorso riguarda il Milan. Se la Coppa Italia verrà vinta da una squadra che il prossimo anno giocherà in Champions League (sicuramente la Juventus mentre il Milan è ancora in lizza), l’ultimo posto per l’Europa League verrà assegnato alla settima classificata in Serie A: in questo momento sarebbe l'Atalanta.

Roma punti 60

Fiorentina

LAZIO

Genoa

SPAL

Chievo

CAGLIARI

Juventus

SASSUOLO

Inter punti 58

MILAN (recupero 27esima giornata)

TORINO

ATALANTA

Cagliari

CHIEVO

Juventus

UDINESE

Sassuolo

LAZIO

Mauro Icardi - Inter Serie A 2017-2018LaPresse

Lazio punti 57

UDINESE

Roma

FIORENTINA

Sampdoria

TORINO

Atalanta

CROTONE

Inter

Milan punti 50

Inter (recupero 27esima giornata)

Sassuolo

Napoli

TORINO

Benevento

BOLOGNA

Verona

ATALANTA

Fiorentina

Video - Bonucci: "Era scritto nel destino, abbiamo giocato meglio della Juventus per lunghi tratti" 01:08

Atalanta punti 47

Sampdoria (recupero 27esima giornata)

SPAL

Inter

BENEVENTO

Torino

Genoa

LAZIO

Milan

CAGLIARI

Sampdoria punti 44

ATALANTA (recupero 27esima giornata)

Genoa

JUVENTUS

Bologna

LAZIO

Cagliari

SASSUOLO

Napoli

SPAL

Fiorentina punti 44

UDINESE (recupero 27esima giornata)

ROMA

Spal

Lazio

SASSUOLO

Napoli

GENOA

Cagliari

MILAN

Video - Zenga: "Non sono riuscito ad analizzare le partite della Fiorentina con Astori" 01:29

La volata salvezza

Il Benevento è a meno 16 dalla quartultima e attende solo la certezza aritmetica per salutare la Serie A. Per il resto la lotta è aperta e fino al Genoa nessuno può dormire sonni tranquilli. La SPAL, ad esempio, deve affrontare Verona e Benevento tra quartultima e terzultima giornata. Insomma, la bagarre comprende ancora degli scontri diretti chiave e le distanze sono ridotte, come raramente era accaduto negli ultimi anni: tra il Crotone e il Cagliari, in questo momento rispettivamente terzultimo e 14esimo in classifica, ci sono cinque punti di distacco e tre squadre.

Genoa punti 31

Cagliari (recupero 27esima giornata)

SAMPDORIA

Crotone

ROMA

Verona

ATALANTA

Fiorentina

BENEVENTO

Torino

Cagliari punti 29

GENOA (recupero 27esima giornata)

VERONA

Udinese

INTER

Bologna

SAMPDORIA

Roma

FIORENTINA

Atalanta

Chievo punti 28

Sassuolo (recupero 27esima giornata)

NAPOLI

Torino

SPAL

Inter

ROMA

Crotone

BOLOGNA

Benevento

Video - La sedia alzata contro i potenti ma non solo: addio a Emiliano Mondonico 01:28

Sassuolo punti 28

CHIEVO (recupero 27esima giornata)

MILAN

Benevento

VERONA

Fiorentina

CROTONE

Sampdoria

INTER

Roma

SPAL punti 26

Atalanta

FIORENTINA

Chievo

Roma

VERONA

Benevento

TORINO

Sampdoria

Crotone punti 24

TORINO (recupero 27esima giornata)

Bologna

GENOA

Juventus

UDINESE

Sassuolo

CHIEVO

Lazio

NAPOLI

Video - Ricordate i gemelli Filippini? Ora allenano e si sono sfidati in un match storico 01:23

Verona punti 22

BENEVENTO (recupero 27esima giornata)

Cagliari

BOLOGNA

Sassuolo

GENOA

Spal

MILAN

Udinese

JUVENTUS

Benevento punti 10