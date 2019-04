Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le volate a 8 giornate dalla fine

Otto giornate, 24 punti a disposizione, posta in palio sempre più alta perché non si può più sbagliare. La Serie A 2018-2019 entra nella sua fase decisiva, quella dei verdetti. Analizziamo le volate di questo finale di stagione.

La (non) volata Scudetto

Ottavo scudetto consecutivo ormai archiviato per la Vecchia Signora: la certezza aritmetica può arrivare già domenica 7 aprile e, anche se il verdetto fosse rimandato di una settimana, sarà comunque record per un dominio destinato a durare. Giochi ormai fatti, al contrario di quanto successo la scorsa stagione: lì sì che fu volatona Juventus-Napoli.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

1. Juventus punti 81

Milan

SPAL

Fiorentina

INTER

Torino

ROMA

Atalanta

SAMPDORIA

Video - Allegri: "I razzisti? Non bisogna più farli entrare allo stadio per tutta la vita" 01:09

2. Napoli punti 63

Genoa

CHIEVO

Atalanta

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA

La volata Champions ed Europa League

Clamorosa bagarre, invece, per quel che concerne la lotta per conquistare un posto valevole per le due competizioni europee. L'Inter ha colto tre punti pesanti considerati i passi falsi di Milan, Roma e Lazio. La squadra di Inzaghi ha una partita in meno rispetto alle altre (il recupero sarà il 10 aprile, in casa contro l'Udinese), ma attenzione all'Atalanta in ottica Champions. Domenica Gasperini torna a San Siro contro l'odiata Inter. Qui dentro, di fatto, tutte possono sperare praticamente in tutto.

3. Inter punti 56

Atalanta

FROSINONE

Roma

Juventus

UDINESE

Chievo

NAPOLI

Empoli

4. Milan punti 52

JUVENTUS

Lazio

PARMA

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

Video - Gattuso: "Abbiamo preso un gol incredibile, i tifosi sono stati anche bravi" 02:05

5. Atalanta punti 51

INTER

Empoli

NAPOLI

Udinese

LAZIO

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

6. Lazio punti 48

Sassuolo

Udinese

MILAN

Chievo

SAMPDORIA

Atalanta

CAGLIARI

Bologna

TORINO

Il contrasto fra Lucas Leiva e Alessandro Murgia, SPAL-Lazio, Getty ImagesGetty Images

7. Roma punti 48

SAMPDORIA

Udinese

INTER

Cagliari

GENOA

Juventus

SASSUOLO

Parma

8. Torino punti 48

PARMA

Cagliari

GENOA

Milan

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

9. Sampdoria punti 45

Roma

Genoa

BOLOGNA

Lazio

PARMA

Empoli

CHIEVO

Juventus

Video - Ranieri: "Dimissioni? No, io devo salvare il salvabile" 01:05

La volata salvezza

Con il Chievo (ultimo a quota 11 punti) ormai fuori dai giochi, è appassionante la lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta con il botta e risposta a distanza tra SPAL, Empoli e Frosinone. I ciociari hanno acceso una fiammella di speranza battendo il Parma, ma la loro corsa resta proibitiva. Buon punto per l'Udinese a Milano, ma i successi pesanti sono quelli di ferraresi e toscani ai danni di Lazio e Napoli. Se davanti si procede piano, paradossalmente dietro si corre.

15. SPAL punti 32

CAGLIARI

Juventus

EMPOLI

Genoa

CHIEVO

Napoli

UDINESE

Milan

16. Udinese punti 29

Empoli

LAZIO

ROMA

Sassuolo

ATALANTA

Inter

FROSINONE

Spal

CAGLIARI

17. Empoli punti 28

UDINESE

ATALANTA

Spal

BOLOGNA

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

INTER

Farias - Empoli-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

18. Bologna punti 27

Chievo

FIORENTINA

Sampdoria

Empoli

MILAN

Parma

LAZIO

Napoli

19. Frosinone punti 20

FIORENTINA

Inter

CAGLIARI

Napoli

SASSUOLO

Udinese

MILAN

Chievo