Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le volate a 9 giornate dalla fine

Nove giornate, 27 punti a disposizione, posta in palio sempre più alta perché non si può più sbagliare. La Serie A 2018-2019 entra nella sua fase decisiva, quella dei verdetti. Analizziamo le volate di questo finale di stagione.

La (non) volata Scudetto

Ottavo scudetto consecutivo ormai archiviato per la Vecchia Signora: il calendario della Juventus a ben guardare è piuttosto ostico ma servirebbe un harakiri senza precedenti per defibrillare gli azzurri. Giochi ormai fatti, al contrario di quanto successo la scorsa stagione: lì sì che fu volatona Juventus-Napoli.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Juventus punti 78

CAGLIARI

Milan

SPAL

Fiorentina

INTER

Torino

ROMA

Atalanta

SAMPDORIA

Napoli punti 63

EMPOLI

Genoa

CHIEVO

Atalanta

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA

Video - Allegri: "Kean? Era in balia dei venti, mi ha stupito per come è entrato" 01:05

La volata Champions ed Europa League

Clamorosa bagarre, invece, per quel che concerne la lotta per conquistare un posto valevole per le due competizioni europee. Il disastro delle due milanesi, messe ko da Lazio e Sampdoria, ha riacceso davvero tutti i giochi. La squadra di Inzaghi tra l'altro ha una partita in più rispetto alle altre (in casa, contro l'Udinese) ed è tornata prepotentemente sotto in ottica Champions. Così come del resto l'Atalanta, vincitrice a Parma. Qui dentro, di fatto, tutte possono sperare praticamente in tutto.

Inter punti 53

GENOA

Atalanta

FROSINONE

Roma

Juventus

UDINESE

Chievo

NAPOLI

Empoli

Milan punti 51

Udinese

JUVENTUS

Lazio

PARMA

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

Video - Gattuso: "Troppo facile attaccarmi all'arbitro, non siamo stati bravi noi; la Var mi piace molto" 00:42

Lazio punti 48

SPAL

Sassuolo

Udinese

MILAN

Chievo

SAMPDORIA

Atalanta

CAGLIARI

Bologna

TORINO

Atalanta punti 48

Bologna

INTER

Empoli

NAPOLI

Udinese

LAZIO

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

Roma punti 47

Fiorentina

SAMPDORIA

Udinese

INTER

Cagliari

GENOA

Juventus

SASSUOLO

Parma

Torino 45

Sampdoria

PARMA

Cagliari

GENOA

Milan

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

Sampdoria 45

TORINO

Roma

Genoa

BOLOGNA

Lazio

PARMA

Empoli

CHIEVO

Juventus

Video - Ranieri: "Dimissioni? No, io devo salvare il salvabile" 01:05

La volata salvezza

Con Frosinone e soprattutto Chievo (ultimo a quota 11 punti) virtualmente fuori dai giochi, è appassionante la lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta con il botta e risposta a distanza tra Bologna ed Empoli, con gli emiliani che hanno appfrofittato della trasferta allo Stadium per operare il sorpasso nell'ultima giornata. La vittoria della SPAL in casa del Frosinone è stata praticamente fondamentale per tagliare fuori quasi definitivamente la seconda delle retrocesse. Restano in 4 a cercare di evitare il terz'ultimo posto.

SPAL punti 29

Lazio

CAGLIARI

Juventus

EMPOLI

Genoa

CHIEVO

Napoli

UDINESE

Milan

Udinese punti 28

MILAN

Empoli

LAZIO

ROMA

Sassuolo

ATALANTA

Inter

FROSINONE

Spal

CAGLIARI

Bologna punti 27

ATALANTA

Chievo

FIORENTINA

Sampdoria

Empoli

MILAN

Parma

LAZIO

Napoli

Empoli punti 25

Napoli

UDINESE

ATALANTA

Spal

BOLOGNA

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

INTER

Frosinone punti 17

Spal

Parma

FIORENTINA

Inter

CAGLIARI

Napoli

SASSUOLO

Udinese

MILAN

Chievo