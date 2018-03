Sembra proprio una Roma meno cicala: sarà la volta buona?

L’allenatore era Capello, non proprio un «pilota» dilettante. Bene: quella Roma, che contendeva lo scudetto al Milan di Ancelotti, la domenica dopo andò ad Ancona, sul campo dell’ultimissima in classifica, e fece 0-0.

Oppure, in epoca spallettiana, le due facce con il Porto: 1-1 e un espulso là, 0-3 e due espulsi all’Olimpico. Sarebbe bastato lo zero a zero: invece no. Un classico.

Ecco perché la trasferta di Crotone, a pochi giorni dalla vittoria sullo Shakhtar e l’accesso ai quarti di Champions, traguardo che la società non tagliava da dieci anni, costituiva una trappola, un esame. Non tanto in funzione dell’avversario, con tutto il rispetto, ma in chiave di maturità. La vittoria, netta, cementa il terzo posto. I cambi, rispetto all’impegno europeo, erano sei. Siamo allo snodo cruciale della stagione e le risorse vanno sfruttate, tutte. Preziose (Pellegrini) o datate (Gonalons) che siano. Penso che Di Francesco possa ritenersi soddisfatto. La sua Roma ad assetto variabile ha preso in pugno la partita e l’ha mollata solo, a tratti, nel secondo tempo. Non sono mancati i rischi, i più grossi dei quali sventati dal «solito» Alisson, oggi uno dei primi portieri al mondo. Scuola brasiliana: come Ederson del Manchester City.

Il disturbo del mercato aveva portato alla flessione di gennaio (e al pericolo che Dzeko togliesse il disturbo). Sei sconfitte in ventinove giornate non sono poche. Ecco qua un altro argomento che pretendeva risposte chiare. Obiezione: non poteva essere la squadra di Zenga - a maggior ragione dopo il k.o. di Nalini - a fornirle. Vero, sì, ma fino a un certo punto. All’inizio dell’analisi citavo il caso Ancona. La Roma vive di eccessi: le cose che spesso le sfuggono sono, non di rado, le cose più facili.

La provincia, poi, ha fatto la storia del nostro calcio e anche adesso, nonostante la forbice dei diritti tv, sa regalare imboscate, suggestioni. Il Crotone veniva dal 4-1 alla Sampdoria. Il pareggio imposto dalla Spal alla Juventus lo costringeva a muoversi. La Roma l’ha colpito, controllato, sofferto, domato. Il gol di El Shaarawy appartiene alle specialità di casa Kolarov (sesto assist). E il bis al repertorio, atletico e balistico, di Nainggolan. Qualità contro quantità: duelli spesso impari, che in passato la Magica riusciva a rendere comunque «emozionanti».

Se la sfida al Barcellona di Messi incarna un sogno, la conferma della zona Champions si profila sempre più concreta. Certo, sciocchezze come quella di Fazio su Trotta sono indizi di superficialità che sopravvivono alla volontà di diventare, in barba alle circostanze, una squadra «normalmente» grande.

Sei successi nelle ultime sette gare. Diciassette partite tra campionato e Champions senza gol subiti. Buon segno. E resta sempre un jolly da calare: Schick. Continuo a crederci.

Roma meno cicala: siete d’accordo?