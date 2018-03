Sorpresa a Ferrara: un'indomita SPAL blocca la Juventus sullo 0-0

Finisce con la SPAL a correre sotto la propria curva, mano nella mano, tra sorrisi e urla di gioia. Non siamo ai livelli del “clamoroso al Cibali” di ciottiana memoria, ma poco ci manca. Perché lo 0-0 che i ferraresi strappano alla cannibale Juventus, reduce da 12 successi di fila in campionato e con la porta chiusa da un'eternità, ha il sapore dell'impresa. Merito di una serata particolarmente storta della squadra di Allegri e di molti suoi interpreti (Higuain e Alex Sandro su tutti), ma anche e soprattutto del modo aggressivo e concentratissimo con cui quella di Semplici approccia il match sin dai primi minuti, passando rapidamente dal ruolo di vittima sacrificale a quello di avversario indomito e spavaldo. Buffon non deve compiere una parata che sia una, sia chiaro, ma è là dietro che la SPAL compie il capolavoro. Limitando Higuain, concedendo a Dybala appena tre conclusioni da fuori area, soffrendo solo con un Douglas Costa più in partita dei compagni. Se per gli emiliani è un punto d'oro, per la capolista è un passo falso inatteso. E per il Napoli un'occasione d'oro: se i partenopei domani sera battono il Genoa, dimezzano le distanze arrivando a -2. A quanto pare, c'è ancora una lotta scudetto.

La cronaca della partita

SPAL aggressiva fin dai primi minuti e Juventus che fatica a gestire il possesso in maniera agevole. Però se Douglas Costa accelera sono guai: accade al 10', ma Alex Sandro, complice un provvidenziale rientro di Costa, manca lo 0-1 da pochi passi. Higuain ci prova nell'azione successiva: destro dal limite, blocca Meret. Pochi minuti più tardi è Dybala a far correre un altro brivido sulla schiena del portiere di casa: sinistro a giro e palla poco lontana dal secondo palo. La SPAL agisce in contropiede, ma senza creare problemi a Buffon. E agli sgoccioli del tempo ancora Dybala va vicinissimo al vantaggio: la sua punizione a giro è imperfetta solo per centimetri, con la sfera che va a sfiorare l'incrocio dei pali.

La Juve alza i ritmi dopo l'intervallo. E se Higuain viene stoppato da Felipe in area, Douglas Costa scalda i guanti di Meret e Dybala manca nuovamente la porta da fuori. Allegri inserisce Mandzukic per Asamoah, arretrando Alex Sandro nella posizione di terzino, ma gli sterili attacchi dei bianconeri non scalfiscono il muro eretto da Semplici. Anche se proprio Mandzukic, a 9 dalla fine, ha la palla gol che potrebbe cambiare il match: Douglas Costa centra col destro, ma il croato in tuffo non trova la porta. L'ultima opportunità capita ad Alex Sandro, ma non è serata: tentativo debole e parata facile di Meret. Nemmeno i 5 minuti e mezzo di recupero concessi da Massa servono per sbloccare il risultato. Al triplice fischio finale, il Mazza esplode come per una vittoria.

La statistica chiave

Nonostante il pareggio, salgono a 10 le partite di fila in cui la Juventus non subisce gol in campionato: eguagliato il record della Serie A, detenuto dagli stessi bianconeri dal gennaio al marzo del 2016.

Il migliore in campo

Douglas Costa. L'unico a provarci con vera efficacia. Quando parte palla al piede non si può fermare, se non con un fallo. Fa impazzire la SPAL e manda in porta Alex Sandro e Mandzukic, che sprecano.

Il peggiore in campo

Alex Sandro. Non trae giovamento dalla convocazione nella nazionale brasiliana. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, anche quando arretra a terzino, comprese la prima e l'ultima palla gol bianconere. Serataccia.

La dichiarazione

Massimiliano Allegri: "La SPAL ha fatto la sua partita, arrivava da un ottimo momento. Siamo stati poco lucidi e in alcune situazioni troppo frettolosi".

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Costa (92' Simic); Paloschi (82' Everton Luiz), Antenucci (89' Floccari). All. Semplici

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini (81' Barzagli), Asamoah (63' Mandzukic); Pjanic, Matuidi (84' Bentancur); Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain. All. Allegri

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Note: ammoniti Kurtic, Schiattarella, Costa, Douglas Costa, Pjanic, Everton Luiz