Spalletti: "Contratto? Non c'è fretta; Cancelo e Rafinha per ora non si possono riscattare"

"Sicuramente noi dobbiamo essere ambiziosi, di quelli che vogliono migliorare, perché qui vogliamo starci in Champions League. Ci stiamo bene e probabilmente ci sono delle cose poi che sono avvenute e che si possono fare anche un po' meglio. Vogliamo continuare in questo ridurre poi la differenza e quelli che ci sono davanti nella classifica finale e in questo è stato già fatto tanto, perché poi se si vogliono prendere i numeri si trova conforto per la crescita della squadra". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ad Appiano Gentile.

Contratto? Non c'è fretta

" Il contratto io ce l'ho fino all'anno prossimo. Qual è questa fretta di firmare? Che fo' se non faccio risultati, continuo a farmi offendere da tutti? "

Doccia fredda Cancelo e Rafinha

" Cancelo e Rafinha in questo momento non si possono riscattare, in un secondo momento vedremo. Ve lo dico io perché so che me lo chiedereste. Sono stati giocatori straordinari che hanno dato forza "

E Icardi...

Il futuro di Icardi? "Per me rimane difficile giocatori di questo livello dire che cosa faranno, è soprattutto la sua volontà. A me è capitato in passato. Tenere uno che non vuole rimanere, e non è un caso, diventa difficile. Bisogna vedere quello che può capitare sul mercato a un calciatore. Se vanno via giocatori importanti, diminuisce la possibilità di crescita ammesso che non vengano giocatori più importanti di lui". Ha proseguito poi Spalletti in conferenza stampa.

Ancelotti

" Il ritorno di Ancelotti (al Napoli, ndr) nel nostro campionato è la certificazione della qualità e della crescita del calcio italiano che c'è stato. C'è anche un po' di orgoglio, perché è uno di quelli che ha fatto il bene del calcio italiano in giro per il mondo e siamo contenti "

"Il momento più bello del campionato è stata l'ultima partita (vittoria contro la Lazio, ndr), quello più difficile la sconfitta con la Juventus per come è venuta. Il momento più brutto, più brutto, più brutto che avrei non voluto vivere mai è quello che è successo alla famiglia Astori, che saluto caramente e gli sono vicino come tutto il calcio italiano", ha confessato il tecnico di Certaldo.