10YearsChallenge: come eravamo nel 2009 tra bandiere, campioni e promesse non mantenute

Sui social network impazza in questi giorni la 10 Years Challenge, sfida aperta a tutti gli internauti consistente nel confrontare una foto del 2009 con una del 2019 allo scopo di verificare sostanzialmente se siamo invecchiati bene oppure no. E se applicassimo questo giochino al calcio italiano, cosa scopriremmo? Dieci anni fa stavamo meglio oppure c’è di che nutrire rimpianti e crogiolarci in operazioni nostalgia?

Video - #10yearschallenge, Pogba, Zanetti, Mbappé: come sono cambiati i calciatori? 01:06

Serie A 2009, tra stelle e bandiere

Come eravamo 10 anni fa, per citare l’indimenticabile film del 1973 con le stelle del firmamento cinematografico Barbra Streisand e Robert Redford? Di stelle, nell’accezione calcistica del termine, la nostra Serie A era sicuramente ben fornita. L’inter di Ibrahimovic, Figo e Maicon, il Milan di Thiago Silva, Pirlo e Kakà, la Juventus di Buffon, Trezeguet e Nedved, la Roma di Vucinic, De Rossi e Montella, ma anche la Fiorentina di Mutu, Gilardino e Jovetic: farebbe rabbrividire anche solo la lettura dei “roster” delle prime classificate, inarrivabili per gli attuali organici nostrani (Juventus esclusa ovviamente). C’è un altro particolare piuttosto pregnante: da Totti a Maldini, passando per Del Piero e Zanetti, era un calcio ancora nobilitato dallo sventolare di bandiere, oggi al contrario ormai ammainate.

Rapporti di potere: Milano capitale d’Italia, Ibra re dei gol

Dieci anni fa la tirannia bianconera era ancora lungi dall’essere anche solo immaginata ed erano perlopiù Inter e Milan a contendersi gli scudetti. La prima Inter di Mourinho si accingeva a conquistare il suo 17esimo titolo nell’anno precedente al Triplete, mentre il Milan dell’ultima legislatura Ancelotti chiudeva al secondo posto a braccetto con la Juventus (in attesa di riprendersi lo scettro tricolore di lì a un paio di anni sotto l’egida di Max Allegri). Quanto al trono dei gol, Zlatan Ibrahimovic conquistava la classifica marcatori dall’alto dei suoi 25 autografi, uno in più del bolognese (e attuale team manager dei felsinei) Marco Di Vaio e dell’allora genoano Diego Milito. Robert Acquafresca, che si toglieva lo sfizio di segnare un gol più rispetto a Totti, Del Piero e Inzaghi (14 contro13) con la maglia del Cagliari, ora difende con alterne fortune i colori degli svizzeri del Sion. In classifica maratori campeggiava anche il nome di un certo Sergio Pellissier, rimasto saldamente al suo posto a difendere i colori del Chievo a distanza di dieci anni.

Inter-Milan con Ibrahimovic in campoLaPresse

La classifica marcatori della Serie A 2008/2009

Nazionale, l’illusione del Lippi-Bis e quella "cit." di Ventura

Agli albori del 2009 l’Italia del Lippi-bis imponeva la sua legge marziale sul gruppo 8 delle qualificazioni al Mondiale 2010, grazie all’apporto dei reduci della vittoria mondiale 2006 oltre a qualche nuovo ingresso come Pazzini e Di Natale. Gianpiero Ventura, allenatore del Bari dall’estate del 2009, interpellato in una tv privata sulla possibilità, un giorno, di allenare la Nazionale dichiarava: "È la volta buona che arrestano quelli della Federazione" Caso vuole che l’allenatore genovese la Nazionale l’avrebbe poi davvero allenata, legando il suo nome a una delle disfatte più eclatanti della nostra storia sportiva. Il Lippi-bis si rivelò poi fallimentare, così come la spedizione dell’Ital-Prandelli quattro anni più tardi; ora l’Italia di Mancini è impegnata in una faticosa ricostruzione partendo dai nostri giovani più talentuosi, perchè i tempi dell’Italia dei campioni affermati sono ormai – e ahinoi – lontani.

Sarri, Allegri, Conte: in 10 anni si è ribaltato il mondo

Le carriere di questi tre allenatori nell’arco di una decade sono schizzate in orbita: Maurizio Sarri è passato dall’allenare il Perugia in Prima Divisione al guidare l’ambizioso Chelsea di Roman Abramovic in Premier League, Massimiliano Allegri dieci anni dopo aver guidato il Cagliari di Cellino è il timoniere della corazzata Juventus, mentre l’ex allenatore del Bari in Serie B Antonio Conte attende un nuovo incarico dopo aver vinto in Italia e in Inghilterra alla guida rispettivamente di Juventus e Chelsea. La gavetta nelle serie minori ha giovato a questi tre allenatori, ormai assurti a top manager del calcio mondiale.

Antonio Conte - Bari - 2009LaPresse

Ranocchia/Bonucci e Balotelli: bivi e sliding doors

A proposito del Bari di Conte, quella squadra poteva contare sull'apporto della granitica coppia centrale formata da Andrea Ranocchia e Leonardo Bonucci: 10 anni dopo possiamo tranquillamente affermare che dei due l'unico ad affermarsi realmente nel calcio che conta è stato il secondo, divenuto pilastro della Juventus nel corso degli anni. Per Ranocchia la parabola è stata opposta una volta indossata la maglia dell'Inter: il passaggio da capitano a esubero è stato anche sin troppo breve. Tra le promesse non mantenute del calcio italiano come non citare Mario Balotelli, allora talentuosissimo e "futuribile" attaccante nerazzurro, dieci anni più tardi a caccia dell'ennesimo rilancio a Marsiglia dopo la fallimentare esperienza a Nizza.

Bonucci e Ranocchia - 2009Getty Images

Messi-Ronaldo, numeri uno allora, numeri uno adesso.

Dieci anni or sono erano gli alieni del calcio estero da ammirare alla distanza: nel 2019 Lionel Messi e Cristiano Ronaldo rimangono a tutti gli effetti alieni, ma se il primo continuiamo ad ammirarlo a distanza con la maglia del Barcellona in Liga, l’altro ha accettato la sfida di misurarsi con il nostro campionato. Al netto di questo dettaglio nulla è cambiato: l’argentino e il portoghese rimangono i migliori calciatori al mondo e la conquista del Pallone d’Oro di Luka Modric è la classica eccezione che conferma la regola: dal 2009 al 2017 il più importante trofeo individuale era sempre stato appannaggio loro. La differenza è che uno dei due è più incline ad accettare "challenge", visto che siamo in tema...