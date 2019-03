26 anni fa il debutto di Totti con la Roma, grazie a Boskov e alla dritta di Mihajlovic

È “un ragazzetto sbarbato” Francesco Totti, per sua stessa ammissione, quando debutta in Serie A con quella maglia giallorossa che avrebbe nel corso di una sfolgorante carriera nobilitato in tutti i modi possibili e immaginabili. 28 marzo 1993: la Roma è ospite del Brescia di Lucescu ma la testa è a San Siro per l’imminente ritorno della semifinale di Coppa Italia. Del resto, la classifica è anonima quell’anno e così mister Boskov può permettersi di lasciare a riposo il perno Hassler con Carnevali e Piacentini squalificati e al contempo provare qualche esperimento a gara in corso. Nel libro pubblicato nel 2007 La mia vita, i miei gol Francesco Totti racconta in questo modo le emozioni del debutto assoluto:

" Io stavo giocando il sabato con la Primavera, Roma-Ascoli, mi sembra, ho fatto due gol nel primo tempo, poi Spinosi mi ha fatto uscire e sono partito con la prima squadra per Brescia. Non immaginavo niente, sinceramente, perché già essere partito con la prima squadra per me era una soddisfazione, una cosa che difficilmente dimenticherò. Il giorno dopo, la domenica, quando Boskov mi ha detto: ‘Vai, scaldati che entri subito’ ero seduto in panchina vicino a Roberto Muzzi, pensavo che il Mister ce l’avesse con lui, invece Roberto mi ha detto: Guarda che ce l’ha con te, vai. Sono entrato, ho fatto riscaldamento dieci secondi, anche perché era quasi finita la partita, mancavano cinque minuti … ero troppo emozionato e troppo contento "

Esiste però una versione differente, raccontata da Sinisa Mihajlovic che quel giorno segna uno dei due gol grazie a cui la Roma regola il Brescia a domicilio (l’altro è griffato Caniggia, su assist dello stesso Mihajlovic). Il Deus ex machina del debutto di Totti sarebbe stato un altro...

" Portiamo questo ragazzino con noi: bravo, se ci va bene lo facciamo esordire. Vincevamo 2-0 (contro il Brescia, ndr) mancavano 15 minuti alla fine, mi avvicinai alla panchina e chiesi al mister di metterlo dentro. (Sinisa Mihajlovic) "

E poi c’è l’altro debutto, quello assoluto con la maglia della Roma nell’amichevole contro l’Austria del ct Prohaska (ex amatissimo in casa giallorossa), avvenuto il 18 febbraio del 1993. Il “Pupone” entra in campo al posto di Giuseppe Giannini in una sorta di metaforico passaggio di consegne tra totem giallorossi: le giocate del giovane attaccante del Primavera convincono Boskov che poco più di un mese più tardi lo avrebbe fatto debuttare al Rigamonti di Brescia.

Il tabellino di Roma-Austria 1-1

18 febbraio 1993

Roma: Cervone (46' Zinetti), D. Rossi, Caputi, Tempestilli, Aldair (74' G. Rossi), Comi (46' Benedetti), Piacentini, Petruzzi, Carnevale, Giannini (56' Totti), Bonacina. A disposizione: Pellegrino, Marchetti, Perli, Torbidoni. All. Boskov.

Austria: Wohlfart, Hochmaier, Peci (48' Streiter), Feiersinger (46' Wazinger) Zsak, Baur, Ogris (68' Stoger), Prosenik, Pfeifenberger, Kuhbauer, Rodax (46' Schinkels). A disposizione: Konsel. CT Prohaska

Marcatori: 52’ Carnevale, 74’ Pfeifenberger

Il tabellino di Brescia – Roma 0-2

28 marzo 1993

Brescia: Landucci, Brunetti, Rossi M., Domini, Paganin, Bonometti, Sabau, Schenardi (75’ Piovanelli), Raducioiu, Hagi (50’ Negro), Giunta. A disposizione: Vettore, Marangon, Quaggiotto. All. Lucescu.

Roma: Cervone, Benedetti, Petruzzi, Mihajlovic, Comi, Garzja, Aldair, Bonacina, Giannini (84′ Salsano), Caniggia, Rizzitelli (88′ Totti). A disposizione: Zinetti, Rossi, Muzzi. All. Boskov.

Marcatori: 23’Caniggia, 27′ Mihajlovic.

.