Alla vigilia, come spesso gli capita, Massimiliano Allegri aveva fatto il pompiere. Acqua abbondante sugli entusiasmi di una squadra a +15 e uno Scudetto praticamente già in tasca – l’ottavo consecutivo – per sottolineare le insidie di una trasferta come quella di Cagliari.

Una partita che, sempre stando alle parole di Allegri, i bianconeri affrontavano in piena emergenza. “Abbiamo solo 13 giocatori di movimento, poi porterò 4 primavera” aveva avvertito Allegri, spostando i fari sull’attenzione che la squadra avrebbe dovuto portare in quel di Cagliari.

Video - Allegri: "Ronaldo? Siamo fiduciosi per l'Ajax. Con chi si va a Cagliari? Con quelli che abbiamo" 01:42

Una missione compiuta quella della Juventus; l’ennesima di questa stagione. Anche in Sardegna infatti i bianconeri sono riusciti a fare di necessità virtù, evidenziando ancora una volta la qualità del gruppo.

Della Juventus infatti – di questa Juventus – non ha mai impressionato la qualità del gioco; quanto piuttosto la capacità di sapere ottenere il massimo in quasi tutte le situazioni.

Leonardo Bonucci esulta dopo il vantaggio a Cagliari arrivato in una partita in cui la Juventus è scesa in campo con la 30esima formazione diversaGetty Images

Una virtù evidente questa – (spesso anche oggetto di tante discussioni) – del gruppo guidato da Allegri, a cui va riconosciuta la grandezza proprio nella gestione di queste situazioni. A Cagliari infatti si è vista l’ennesima metamorfosi di una squadra che continua a cambiare, ma la cui risultante finale è sempre – o quasi – la stessa: i 3 punti.

Anche per cause di forza maggiore, la Juventus è scesa in campo con la 30esima formazione titolare differente su 30 partite. Insomma, Massimiliano Allegri non ha mai messo in campo in questa stagione di campionato una Juventus uguale alla precedente. Eppure ha vinto 26 partite su 30.

Massimiliano Allegri, Cagliari-Juventus Serie A 2018/19Getty Images

Perché certo, il valore complessivo della rosa dei bianconeri aiuta; ma è un dato tutt’altro che scontato. La capacità infatti di saper variare gli interpreti si dimostra una forza soprattutto sul lungo periodo, quando le rotazioni – anche forzate, come nelle ultime settimane – non vanno a inficiare sulla tabella di marcia. Insomma, la Juventus cambia i suoi uomini ma non cambia mai nello spirito di squadra; anche quando le motivazioni, apparentemente, potrebbero sembrare minori, come un vantaggio di 15 punti a 9 giornate dalla fine.

La Juventus si presenta così sul rettilineo finale forte del suo trasformismo, ma soprattutto consapevole che dall’infermeria, almeno per quanto riguarda il campionato, tutti potranno uscire con calma. Le alternative, le rotazioni, l’interpretazione della gara – in una parola, il cosiddetto 'gruppo' – pare ormai testato a poter sopperire dentro i confini nazionali a qualsiasi stress-test. Una ricetta di cui Allegri farebbe volentieri a meno nell’andata di Amsterdam contro l'Ajax; ma che come con l’Atletico Madrid – da Can nella difesa a 3 o Spinazzola titolare alla prima di sempre in Champions – ha dimostrato di poter funzionare anche in Europa; consegnando al tecnico toscano la migliore delle certezze: quella di un gruppo pronto a sopperire a qualsiasi imprevisto.