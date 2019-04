"Bisogna stigmatizzare il fatto dei buu razzisti perché non se ne può più. Credo che Bonucci sia stato frainteso e che serva fare attenzione per fare in modo che queste cose non accadano più". Così il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini a un incontro dell'Unicef in merito a quanto accaduto in occasione del match di martedì sera tra Cagliari e Juventus alla Sardegna Arena.

Sull'esultanza di Kean a Cagliari

" É un ragazzo, probabilmente la prossima volta non lo farà, si è sentito un po' in difficoltà. Lui gioca in un club dove credo di consigli gliene diano, l'allenatore è esperto e sicuramente lo aiuta, non ha bisogno dei miei consigli. Quando lui verrà in Nazionale allora potrò parlare con lui e spiegargli magari qualche cosa che può essergli utile. Credo Bonucci sia stato frainteso e che bisogna fare attenzione per far in modo che queste cose non accadano più. Se Kean è il nuovo Balotelli? Gli auguro di fare quello che ha fatto Mario quando era giovane "

Moise Kean esulta dopo il gol in Cagliari-Juventus Serie A 2018-19PA Sport

A Mancini il Premio Bearzot 2019, battuti Gasperini e Gattuso

Roberto Mancini ha vinto nel frattempo il Premio Bearzot 2019, battendo il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini e l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso. L'ufficializzazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sede della Figc. Mancini succede a Eusebio Di Francesco. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 maggio al Salone d'Onore del Coni.

La motivazione del premio

" Innamorato del calcio giocato bene e dei giovani, Roberto Mancini è l'uomo giusto per rilanciare l'amore degli italiani verso la Nazionale. Lo sta facendo in questa fase della sua nuova esperienza azzurra e la speranza è che possa continuare a farlo ripercorrendo le orme del grande Enzo Bearzot, con cui pure non ebbe un rapporto facile da giocatore ma che anche per lui rappresenta un modello da seguire nel ruolo di commissario tecnico "