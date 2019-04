Abisso di nuovo protagonista dopo il caso D'Ambrosio: rigore contestato alla Lazio

La moviola di Lazio-Sassuolo (Arbitro: Abisso)

Minuto 48: Cross di Patric dalla destra, respinta di mano del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli in area del Sassuolo. Abisso, al ritorno alla direzione arbitrale dopo il famoso episodio del mani/petto di D'Ambrosio in Fiorentina Inter, decide di assegnare il penalty. Il direttore di gara - al Var per Empoli-Napoli nell'ultimo infrasettimanale - rivede poi l'episodio al monitor e sceglie di confermare la sua decisione iniziale: Locatelli tocca chiaramente la palla prima con la gamba e poi con il braccio, che però è davvero largo.

Ricordiamo che a termini di regolamento se un calciatore tocca la palla prima il corpo (e poi con mani/braccia) non è automaticamente esente da provvedimento.