Addio De Rossi, Roma tappezzata di striscioni contro società e Pallotta

Poche ore dopo l’annuncio dell’addio di De Rossi a fine stagione, a Roma il clima è dimesso e la contestazione riaffora in maniera evidente. Nella nottata di stanotte, la Capitale è stata tappezzata da striscioni contro Pallotta e la società e a favore del capitano e la bandiera. Il tenore è molto eloquente...

"Figli di Roma, capitani e bandiere. Ecco il rispetto e l'amore che questa società non potrà mai avere", si legge in uno degli striscioni esposti da uno dei collettivi ultras romanisti vicino alla sede del club all'Eur. In zona Testaccio apparse parole pesanti contro Pallotta: "Un presidente maiale, una società incompetente, Ddr per sempre nel cuore della tua gente". In centro un altro striscione inneggia al centrocampista: 'Ddr nostro vanto'.