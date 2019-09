Agente Paquetà: "Lucas contento al Milan, tutto ok con Giampaolo"

" La sostituzione di domenica? È una cosa normale, Lucas è contento di stare al Milan "

Così Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetà, intervenuto in esclusiva al sito TuttoMercatoWeb.com prova a ridimensionare il caso del trequartista brasiliano dopo il post su Instagram (“orgoglioso di essere brasiliano”, ndr) in risposta al tecnico Marco Giampaolo che aveva definito il calciatore un po’ troppo brasiliano. E proprio oggi è avvenuto un chiarimento fra Paquetà e Giampaolo a Milanello, come confermato dallo stesso agente del giocatore. "Con il mister e la società va tutto bene”, ha puntualizzato Uram.