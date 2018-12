Al buio in Nazionale, super nella Lazio: è Immobile il re dei bomber del 2018 in Italia

Si è concluso un anno davvero particolare per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio si laureerà re dei marcatori del calcio di casa nostra nell'anno solare 2018. Un dato per certi versi sorprendente e che può essere analizzato da diversi punti di vista. Il 28enne bomber di Torre Annunziata è stato protagonista di un'annata brillante ma al tempo stesso contraddittoria. Con la maglia della Lazio ha fatto sfracelli conquistando il titolo di capocannoniere in campionato in coabitazione con Icardi e segnando con regolarità anche in Europa League: eppure l'ultimo tratto del 2018 è stato tutt'altro che esaltante, con un bottino di sole 2 reti messe a segno nelle ultime 9 partite ufficiali con i biancocelesti. Un paradosso, quindi, che il miglior cannoniere dell'anno del nostro calcio non stia attraversando il suo momento migliore e, soprattutto, abbia perso ormai da tempo il feeling con il gol in Nazionale.

Immobile esulta dopo il gol in Parma-LazioGetty Images

La Nazionale e il blackout di Immobile: nessun gol nel 2018

A quasi 29 anni (li compirà il prossimo 20 febbraio) Ciro Immobile rischia di passare alla storia come uno dei tanti attaccanti incompiuti in maglia azzurra: ha infatti chiuso il 2018 a bocca asciutta in Nazionale.

Ciro Immobile, Italia-Ucraina, 2018Getty Images

Per trovare la sua ultima rete bisogna tornare al 5 settembre 2017, nell'1-0 contro Israele al Mapei Stadium di Reggio Emilia in una sfida valida per le qualificazioni a Russia 2018. Da quella gara in poi 9 presenze (compreso il disastroso playoff con la Svezia che costò all'Italia la partecipazione alla fase finale dei Mondiali) e nessun gol. Una differenza di rendimento tra club e Nazionale davvero difficile da spiegare.

Video - Mancini: "Stiamo cercando più gol, Immobile è l'uomo giusto" 01:41

Continuità Icardi, sorpresa Cutrone, exploit Piatek

Scorrendo le prime posizioni della classifica dei migliori bomber di casa nostra si scoprono alcuni dettagli interessanti. Al secondo posto a -4 da Immobile si piazza Mauro Icardi: il capitano dell'Inter conferma di avere nella continuità realizzativa una delle sue armi migliori. Il podio è completato da Edin Dzeko, che tuttavia con la Roma non segna da oltre 2 mesi e sta vivendo senza ombra di dubbio una delle sue stagioni più complicate anche a causa di qualche infortunio di troppo. Un 2018 da incorniciare invece per Patrick Cutrone che, in un Milan che stenta a tornare ai fasti di un tempo, ha messo a segno la bellezza di 18 reti eguagliando un big come Dybala e a un solo gol di distanza dal compagno di reparto Gonzalo Higuain e dell'eterno Quagliarella. Annata da ricordare anche per Duvan Zapata: il colombiano, trasferitosi dalla Sampdoria all'Atalanta, in estate, ha messo a segno 15 reti (9 nel solo mese di dicembre) molte delle quali da subentrante. Fantastico anche l'impatto di Krzysztof Piatek con il calcio italiano: arrivato in estate, il 23enne bomber polacco ha segnato 19 gol in 21 gare ufficiali con il Genoa tra campionato e Coppa Italia.

L'esultanza di Patrick Cutrone, Milan-Olympiacos, Getty ImagesGetty Images

La classifica dei bomber 'italiani' nell'anno solare 2018

Giocatore Squadra Gol nel 2018 in tutte le competizioni Ciro Immobile Lazio 29 Mauro Icardi Inter 25 Edin Dzeko Roma 20 Dries Mertens Napoli 20 Krzysztof Piatek Genoa 19 Fabio Quagliarella Sampdoria 19 Gonzalo Higuain Juventus e Milan 19 Patrick Cutrone Milan 18 Paulo Dybala Juventus 18 Duvan Zapata Sampdoria e Atalanta 15 Andrea Belotti Torino 15 Cristiano Ronaldo Juventus 15 Lorenzo Insigne Napoli 14 Leonardo Pavoletti Cagliari 14

(i dati sono aggiornati al 29/12/2018, dopo la 19esima giornata di Serie A)

Una previsione per il 2019: Cristiano Ronaldo favorito d'obbligo

Nella classifica dei principali bomber di Serie A dell'anno solare 2018, tra i primissimi posti non figura Cristiano Ronaldo e il motivo è presto detto: il portoghese ha disputato solo la seconda parte della stagione nel nostro campionato, mentre da gennaio a giugno è stato protagonista con il Real Madrid. Nonostante questo i gol complessivi del CR7 italiano sono già 15 (14 in campionato e uno in Champions League), una cifra che gli consente di centrare la Top Ten. E visto il trend degli ultimi 5 anni è fin troppo facile sbilanciarsi: Ronaldo ha segnato 53 gol nel 2013, 51 nel 2014, 53 nel 2015, 38 nel 2016, 38 nel 2017 e 43 nel 2018. Considerando che Immobile si è laureato re dei bomber con 29 gol, sembra davvero difficile immaginare che alla fine del 2019 il gradino più alto dei bomber del nostro calcio non sarà occupato dal portoghese.