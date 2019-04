Al Milan lo scontro diretto Champions: 1-0 alla Lazio, decide Kessié su rigore

Una partita da vincere, per entrambe le squadre. La Lazio ha una gara in meno, ma il Milan fa un bel salto ritrovando quella vittoria che mancava da troppo tempo (quel 2-1 in casa del Chievo di 5 partite fa). I rossoneri rispondono presente, anche quando torna in carreggiata la Roma: insomma è un colpo Champions per la squadra di Gattuso che vince lo scontro diretto e vede il futuro con più ottimismo. A risolvere la partita proprio quel Kessié che era parso sottotono nelle ultime uscite, ma un po' tutta la squadra ha fatto il suo considerando l'impegno decisivo per la stagione. Brutte notizie però per gli infortuni di Calabria e Romagnoli che rischiano di ridisegnare la difesa. Tanta delusione per la Lazio che ha avuto diverse occasioni, vedi il palo di Immobile, ma la squadra di Inzaghi continua ad essere poco cinica sotto porta. L'argomento VAR torna, poi, sempre prepotente. Ok non dare il rigore per il braccio di Acerbi, ok quello su Musacchio, ma perché Rocchi non è andato a rivedere sul contatto Rodriguez-Milinkovic? Si sarebbe potuta evitare una rissa nel finale...

Cronaca

Pronti, via e la Lazio ha subito una chance con Immobile, dopo il numero di Correa, ma Reina è attento e devia in calcio d'angolo. Il portiere spagnolo risponde presente anche sulla conclusione di Luis Alberto, poi è Correa a sparare alle stelle dopo l'invito al bacio di Immobile. Il Milan ci prova in ripartenza e la prima vera occasione da gol arriva solo al 31', con Suso che manda alto dopo lo scarico di Piatek. Ci prova anche il polacco, ma il suo colpo di testa sfiora il palo alla sinistra di Strakosha. Finale di tempo accesissimo: Strakosha para su Çalhanoglu e Piatek manda di poco alto, ma al 43' c'è il palo clamoroso di Immobile che non trova lo specchio dopo l'imbeccata di Luis Alberto.

Bakayoko a duello a centrocampoGetty Images

In avvio di ripresa Inzaghi è subito costretto ad un cambio per l'infortunio di Correa che lascia il posto a Caicedo, la Lazio è comunque viva ed è pericolosa con la girata di Lucas Leiva sugli sviluppi di un corner. Il Milan ci prova ma non riesce ad entrare in area, dall'altra parte è attento Reina sul diagonale di Romulo. Poi Gattuso è costretto al doppio cambio visto gli infortuni di Calabria e Romagnoli, con il Milan che passa al 3-4-2-1. Piatek ha un'altra chance dopo la transizione di Bakayoko, è perfetta l'uscita di Strakosha che lo chiude in angolo. Il Milan chiede il rigore per un braccio di Acerbi, Rocchi dà il penalty salvo ripensarci rivedendo l'azione alla VAR. Un minuto dopo altro rigore fischiato, questa volta giustamente per il fallo del neo entrato Durmisi su Musacchio: dal dischetto non sbaglia Kessié che spiazza Strakosha per l'1-0. La Lazio non risponde, mentre Strakosha prova a tenere in piedi i suoi con un bell'intervento su Suso. Anche la Lazio chiede un rigore per il contatto Ricardo Rodríguez-Milinković-Savić non ravvisato dall'arbitro, con Cutrone che fallisce invece l'occasione per il 2-0. Finisce con la vittoria di misura per il Milan e una mega rissa a centrocampo che potrà far scaturire qualche prova tv.

La statistica

7 - Sono 16 i gol di Kessié in Serie A tra Atalanta e Milan, ben 7 arrivati sono arrivati però dagli 11 metri.

Il Tweet

Nuove polemiche da VAR...

Il migliore

Tiémoué BAKAYOKO - Il signore del centrocampo. Difficile passarlo con facilità palla al piede, con il francese che mette paura quando riparte verso la trequarti avversaria. Quando è in condizione, è il primo dei titolari in casa Milan.

Il peggiore

Riza DURMISI - Gioca un quarto d'ora e rischia di compromettere un'intera stagione. Entra e, senza guardare, si mette a far fallo in area (senza mestiere) su Musacchio, regalando un preziosissimo rigore al Milan.

Tabellino

Milan-Lazio 1-0

Milan (4-3-3): Reina; Calabria (67' Laxalt), Musacchio, Romagnoli (68' C.Zapata), Ricardo Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek (84' Cutrone), Borini. All. Gennaro Gattuso

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (81' Parolo); Romulo, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulić (74' Durmisi); J.Correa (48' Caicedo), Immobile. All. Simone Inzaghi

Marcatori: 79' rig. Kessié (M)

Arbitro: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze

Ammoniti: 9' Romulo, 85' Luis Alberto, 90+2 C.Zapata

Espulsi: nessuno