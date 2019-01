Alla Sardegna Arena con un petardo nei pantaloni: ennesimo Daspo per un ultrà del Cagliari

Emesso dalla questura di Cagliari il Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) per cinque anni a carico di un 39enne cagliaritano, pluripregiudicato. Il personale della polizia di Stato, in occasione dell'incontro Cagliari-Genova del 26 dicembre, nel corso degli ordinari controlli di sicurezza effettuati ai varchi di accesso della curva Nord dello Stadio 'Sardegna Arena', ha rinvenuto un petardo nascosto nella tasca dei pantaloni del 39enne. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per la sua appartenenza al gruppo della tifoseria ultras Sconvolts, nel marzo del 2008 aveva ricevuto un Daspo di un anno, emesso dal questore di Torino, in occasione dell'incontro Juventus-Cagliari. In quella circostanza, in concorso con altri ultras Sconvolts, attraversò a piedi i binari del treno per eludere il controllo di polizia.

Nel 2011, altro Daspo di tre anni emesso dal questore di Cagliari a seguito dei reati di rapina aggravata e lesioni personali commessi in concorso con altri 7 individui, in danno di un gruppo di tifosi juventini che erano usciti da una pizzeria dopo l'incontro Cagliari-Juventus del 6 febbraio 2011 e per i quali è stato condannato con sentenza definitiva a tre anni e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Nell'ottobre 2016, gli è stato contestato un illecito amministrativo per la violazione del regolamento d'uso dello stadio Sant'Elia per aver tentato di introdursi in curva Nord con un biglietto intestato ad altra persona e privo di documento valido per l'identificazione. Per i prossimi cinque anni, non potrà accedere all'interno di tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive a qualsiasi livello agonistico.