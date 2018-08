Allan: "È il momento di vincere con il Napoli, Ancelotti fa sentire tutto il gruppo importante"

In queste prime due giornate di campionato, che hanno visto il Napoli vincere prima in casa della Lazio e poi al “San Paolo” contro il Milan – ribaltando uno 0-2 iniziale – il migliore in campo di questa nuova squadra azzurra targata Ancelotti è stato certamente Allan, mezzala brasiliana alla quarta stagione nel club di De Laurentiis. Il giocatore ha parlato a “Radio Kiss Kiss”, il canale radiofonico ufficiale del Napoli. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

" Sono felice, per me e per la squadra: è bellissimo ricevere l’affetto della gente, cercherò sempre di dare il massimo. L’anno scorso abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato per vincere lo scudetto questo ci dispiace. Quest’anno proveremo a vincere qualcosa, magari basterà meno, magari servirà di più. Nei primi 180′ si è visto lo spirito giusto: non abbiamo mai mollato. Questo gruppo è speciale, ognuno di noi aiuta sempre i compagni in difficoltà. È questa la nostra vera forza. "

Per quanto riguarda il nuovo tecnico Ancelotti, il calciatore si esprime così: "Mi fa molto piacere essere partito tra i titolari, abbiamo provato diverse cose in allenamento e proveremo a metterle in campo. Il mister vuol far sentire tutto il gruppo importante, ci saranno tante partite e arriverà il momento per tutti. Noi proveremo a vincere sempre, dobbiamo pensare sempre alla prossima gara, a prescindere dalla competizione. E’ facile lavorare con il nostro nuovo tecnico, è un tipo tranquillo e ci dà sempre qualche consiglio giusto per la posizione in campo e per i movimenti da fare".

Poi aggiunge: "Quest’anno darò tutto me stesso per aiutare la squadra, è arrivato il momento di vincere qualcosa qui a Napoli: bisogna essere concentrati per novanta minuti e vincere le partite, cercando di andare avanti. Domenica con la Samp non sarà diverso, proveremo a preparare al meglio questa trasferta".