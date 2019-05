" Mi vedo con il presidente in settimana "

La famosa frase pronunciata alla vigilia di Roma-Juventus da Max Allegri per far calmare i cronisti a caccia di notizie aveva rimandato il discorso-rinnovo: a mercoledì tutti pensavano, e invece fino a fine serata nessuna notizia era trapelata dagli ambienti juventini. Niente fino a stamattina, visto che alcuni quotidiani - Gazzetta, La Stampa, CorSpor - hanno pubblicato la notizia che un incontro effettivamente c'è stato.

Dopo i mille depistaggi di giornata, Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si sono incontrati infatti in tarda serata per capire se ci fossero o o meno le condizioni per continuare insieme alla Juventus, oppure se fosse il caso di divorziare. Un appuntamento importantissimo per il futuro del club bianconero: andare avanti con il tecnico che ha garantito 5 scudetti in 5 anni (più 4 coppe Italia) ma in Europa non ha raggiunto l'obiettivo massimo, oppure chiudere con un anno d'anticipo il suo contratto e voltare pagina, cambiando anche il volto della squadra?

Prolungamento o addio?

Il fatto dal summit super-segreto non sia trapelato nulla - dicono le malelingue - potrebbe portare a pensare che il divorzio possa essere imminente, o comunque possa essere un segnale di allontanamento tra tecnico e società. Oppure si è solo trattato del primo di una serie di incontri atti a costruire con maggiore calma e chiarezza la Juve che verrà. Non si sa ancora nulla di quanto si siano detti Max e Andrea, ma quel che si sa di certo è che le strade sono due: andare avanti insieme, e quindi prolungare il contratto almeno fino al 2021 o dirsi addio. E non è mai una cosa facile, nei modi e nei tempi. Le prossime ore saranno decisive in questo senso.