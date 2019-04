Allegri: "Buu contro Kean? Se si vuole ci sono gli strumenti per prenderli tutti e buttarli fuori"

Allegri è soddisfatto per la vittoria di Cagliari, sia per il risultato che per il gioco imposto dalla sua squadra, considerando le tante defezioni. Moise Kean sta crescendo, ma deve crescere anche negli atteggiamenti. Poi sui buu razzisti...

" La squadra ha fatto una bella partita, solida e tecnica, non concedendo nulla. Il Cagliari in casa crea tanto di solito, e noi abbiamo creato tante trame di gioco. Con l'Udinese giocavano questi e abbiamo vinto, ero fiducioso. Serviva un impatto tosto, rimanendo in partita "

Kean deve ancora maturare, anche per quanto riguarda le esultanze

" Certo. Con l'Udinese a un certo punto ha fatto un tacco, devi avere rispetto dell'avversario. È un ragazzo e impararerà velocemente. Nel primo tempo ha sbagliato tutto tecnicamente, la ripresa ha fatto bene trovando anche spazi "

Ha percepito fischi razzisti ai danni dei giocatori?

" Ero dentro la gara, non ascolto. Ci vuole intelligenza, Matuidi e Kean ne hanno avuta in questi momenti. Non è giustificabile quanto successo, ma non vorrei parlarne. Purtroppo succedono da sempre. Eh che facciamo? Interrompi la partita, riprendi... Non è stato tutto lo stadio, nella vita ci sono imbecilli che fanno cose fuori dal mondo. Servono telecamere per individuarli. Non è che bisogna pensarci, è semplice. Si vedono e li mettiamo fuori, per sempre. Capisco che parlarne non serve, vanno presi e cacciati. Gli strumenti ci sono, se si vuole. Il problema è che non si vuole "

Situazione infortunati

" Valuto per giorno. Tutti hanno fatto una bella partita fisica. Pjanic ha giocato meno rispetto all'anno scorso, Chiellini e Bonucci non hanno avuto riposo. Manduzkic sabato ci sarà, Spinazzola non ha invece nessun problema. Leonardo si era solo spaventato dopo il crociato, oggi si è allenato e sabato potrebbe esserci. Douglas Costa è vicino, Khedira sta mettendosi in corsa, Barzagli sta lavorando e Ronaldo sta tornando. Dybala, infine, giovedì tornerà in gruppo "

Vuoi sbrigare la questione campionato o tenere tensione?

" Vincere qui era importante. Siamo a +15, mancavano quattro partite da vincere con un calendario tosto e squadre motivate. Il Napoli non ha scontri diretti, Inter e Atalanta a parte. Può arrivare a 90. La Champions porta via energie, ma ora recuperiamo perchè sabato Juve-Milan è una grande partita e bisogna essere al top "

Leonardo BONUCCI (Juventus)

" Il gol? Sapevamo che loro, marcando a zona, lasciavano quello spazio libero da attaccare, ci ho provato ed è riuscito perfettamente. Il finale? Mi piace parlare di quello che abbiamo fatto, una grande partita, siamo stati aggressivi sui laterali, potevano metterci in difficoltà con i cross. Kean sa che quando si fa gol basta esultare con tutta la squadra, poteva comportasi in maniera diversa. È stato un episodio e lo sa anche lui. Ci sono stati buu razzisti, Matuidi si è arrabbiato. È un 50/50, Moise ha sbagliato e la curva ha sbagliato. Dobbiamo essere d'esempio, dobbiamo crescere tutti come sistema calcio anche in queste cose "