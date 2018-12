Allegri: "Con l'Atalanta Cristiano Ronaldo verrà in panchina. Voglio che sia al top a marzo"

E venne il giorno in cui anche Cristiano Ronaldo riposò. Per la prima volta dal suo approdo estivo alla Juventus, Cristiano Ronaldo non partirà titolare nelle file della Juventus in un match di campionato. Massimiliano Allegri aveva preannunciato, alla vigilia del derby contro il Torino, che l’asso portoghese avrebbe riposato in una delle prossime sfide e ha mantenuto la promessa, confermando ai microfoni di Sky Sport che all’Atleti Azzurri d’Italia CR7 si accomoderà per la prima volta in panchina.

" "Cristiano Ronaldo a Bergamo viene a disposizione in panchina con me. Per la prima volta vedremo la partita insieme dalla panchina. Sono molto contento di quello che sta facendo come tutti. Tra l'altro leggevo un po' di statistiche. Quest'anno è la miglior annata come sua partenza a livello di gol e a livello di numeri. Però lui bisogna averlo al top a marzo dove entra in ballo la Champions e dove lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri. Ma lui ancora di più come è stato negli ultimi anni. Il regalo di Natale alla Juventus bisogna prenderli o riceverli a fine stagione quindi manca ancora un po' di tempo "

Matuidi out per la febbre, Khedira può giocare

Riguardo alle insidie di questo ultimo impegno esterno del 2018 contro l’Atalanta di Gasperini, Allegri spiega...

" Dobbiamo giocare una partita seria, ci sono in palio tre punti, bisogna prepararsi al meglio in un clima diverso dagli altri anni, che però dobbiamo rendere più normale possibile. Dobbiamo giocare una partita seria, ci sono in palio tre punti, bisogna prepararsi al meglio in un clima diverso dagli altri anni, che però dobbiamo rendere più normale possibile. Affrontiamo una squadra fisica e aggressiva, che arriva dalla sconfitta di Genova, in campo sempre difficile. Vorranno passare un bel Natale. Per noi è un passaggio importante in campionato, domani serve una bella prestazione per portare via i tre punti che ci servono per continuare il cammino scudetto". "

Parlando degli infortunati e dei sicuri assenti, Allegri spiega che all’elenco degli indisponibili si è aggiunto anche Blaise Matuidi (fermato dalla febbre) mentre Sami Khedira potrebbe anche rientrare in campo, giocando se non dal primo minuto, almeno un buon scampolo di partita.

" "Matuidi ha la febbre, lo lasciamo a casa. Rientrerà Khedira e potrebbe giocare. Riposerà uno dei due centrali. Bernardeschi quasi sicuramente starà qui, Cuadrado e Barzagli sono out. Unico dubbio è Kean, che ieri ha avuto un affaticamento. Gli altri stanno bene". "

Allegri prima di congedarsi, parla anche dell’auspicio per il 2019...

" L’augurio che faccio a me e alla Juventus è che gli obiettivi che ci siamo prefissati diventino trofei. Il 16 gennaio con la Supercoppa è un regalino, ma può essere l'inizio. Un regalo che farei al calcio italiano in generale? Un regalo no, perché mi sentirei un po' troppo presuntuoso. La cosa che mi piacerebbe è che si lavorasse tutti in una stessa direzione, in una direzione unica sia a livello politico che a livello tecnico e di campo. "