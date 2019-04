" Credo che molti riposeranno, e poi ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare. Domani è l'occasione giusta, può darsi che qualcuno rimanga addirittura a casa "

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia ampio turnover, in vista del ritorno dei quarti di Champions League con l'Ajax, alla vigilia della gara di campionato con la Spal. "Ci saranno dei giovani dietro - ha aggiunto in conferenza stampa - Martedì abbiamo la gara che chiude questo ciclo importante. Serve una partita bella, dobbiamo conquistare un punto o tre punti che ci consentano di vincere lo scudetto contro una squadra che in casa ha vinto le ultime due partite battendo anche la Roma. Sarà una partita difficile, chi giocherà dovrà dar tanto".

Tra i tanti, ci sono nomi che si sono già fatti spazio per questa chiamata:

" Credo giochi uno tra Nicolussi e Coccolo. Kean? Intanto domani gioca e può mettersi in evidenza, poi vediamo per martedì. Rugani ha fatto bene, la cosa strana e buffa è che nel momento in cui doveva giocare, scopro che c'è tutto questo scetticismo su di lui "

In vista della sfida il tecnico ha annunciato che Cuadrado "sta bene e gioca", mentre Douglas Costa "difficilmente sarà a disposizione". Il brasiliano infatti "ha dolore al polpaccio, ha avuto un risentimento o forse ha preso un colpo - ha aggiunto l'allenatore bianconero - Oggi verificheremo le condizioni, non so neanche se verrà a Ferrara"..

Altro discorso quello su Cristiano Ronaldo:

" Ronaldo difficilmente sarà della partita. E' già rientrato al limite per quello che ha avuto. Rischiarlo domani non ha senso. Ci sono giocatori che proprio hanno bisogno di recuperare "

A proposito della possibilità di vincere lo Scudetto con largo anticipo, Allegri ha ben presente che cosa fare:

" Dipende molto da noi, potrebbe essere una giornata straordinaria con l'ottavo scudetto. Vincere gli scudetti non è mai facile, farlo per otto volte di fila è davvero molto difficile. Va festeggiato e celebrato. E' stato fatto un lavoro molto importante dalla società negli ultimi dieci anni. Però festeggeremo eventualmente dopo l'Ajax "

Infine, un discorso a proposito di Andrea Barzagli:

" E' un giocatore importante nello spogliatoio. Credo abbia cominciato a vedere le cose anche dall'altra parte. E' intelligente, la cosa più importante in certi momenti è osservare, parlare e confrontarsi. Per come lo vedo può fare parte di uno staff, curando la fase dei difensori. Può essere un valore aggiunto per la Juventus. non verrà a Ferrara, ma ad Amsterdam c'era perché era importante che fosse con noi "