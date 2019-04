Allegri: “Era facile venire a Ferrara con tutti i titolari. Ma conta passare con l’Ajax”

Floccari rovina la festa della Juve che già pregustava la certezza aritmetica dello scudetto. La Spal coglie un successo storico, in rimonta, battendo 2-1 i bianconeri a oltre 60 anni dall'ultima volta. Sono tre punti pesanti per gli emiliani, che 'vedono' la salvezza salendo a 35 punti, frutto di quattro vittorie nelle ultime cinque gare. I bianconeri, con la testa alla Champions, pagano dazio dopo essersi illusi nel primo tempo con la rete del solito Kean, sempre più inarrestabile. Nella ripresa l'incornata di Bonifazi e il sigillo a un quarto d'ora dalla fine dell'attaccante 37enne, al primo centro stagionale, rinviano il primo match-point bianconero per l'ottavo titolo consecutivo, comunque solo rimandato. Prima c'è un quarto di Champions League da superare per Chiellini e compagni, una partita troppo importante a cui anche Allegri ha pensato ardentemente.

Massimiliano Allegri (Allenatore Juventus)

" Ci tenevo a chiudere i conti oggi, perché i ragazzi hanno fatto una bella prestazione. Abbiamo preso due gol d’inesperienza, specie il secondo. Comunque abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo, anche dopo il vantaggio. Come ho visto i debuttanti? Gozzi ha fatto una buona partita, così come Kastanos anche Mavididi e Nicolussi hanno fatto una buona partita. Anche Cuadrado, Cancelo e De Sciglio mi hanno dato ottime risposte. Come stanno gli infortunati? Matuidi sicuramente martedì sarà in campo, Chiellini domattina vediamo se riuscirà a correre, Emre Can va molto meglio mentre riguardo a Douglas Costa dobbiamo ancora valutare. Oggi c’era bisogno di vedere le condizioni di Dybala, Barzagli e Cuadrado: sono globalmente contento della giornata, dispiace solo per il risultato: era una partita da pari ma un po’ d’inesperienza si paga molto caro in certi casi. Dybala 90’ in campo, perché deve giocare di più? Più gioca, più trova condizione. Non sta attraversando un momento psicologico ottimo. Oggi mi ha dato una bella risposta e sono contento di quello che ha fatto. L’Ajax? Sarà una partita che può andare oltre i 120’ e per questo serviva risparmiare le energie. I record non mi interessa? Basta vincere di un punto, oggi venire qui e schierare i titolari sarebbe stato facile ma martedì c’è una partita troppo importante. La Juventus ha fatto numeri impressionanti e vincere questo scudetto non è affatto facile come sento dire. Al di là degli scontri diretti, lo scudetto lo vinci contro le piccole. Siamo stati bravi ad arrivare agli scontri diretti finale con un ampio margine che ci permette di gestire. Quest’anno per aggiudicarsi lo scudetto servivano 85-86 punti, ce ne manca uno e arriverà presto. "

Leonardo Semplici (allenatore SPAL)

" Ci è andata bene nel trovare la Juve che ha fatto un po' di cambi, tuttavia era difficile perchè loro sono fortissimi. Abbiamo fatto un'ottima gara, sappiamo che ci sarà ancora da soffrire perchè non è finita. Questa società è solida e seria, sono qui da cinque anni e mi auguro veramente che si possano mettere le radici in Serie A. In questo mese abbiamo messo a frutto l'esperienza dell'ultimo anno e mezzo, a volte non riuscivamo a mettere in mostra un calcio cercato. Chiaro che bisogna soffrire, ci abbiamo messo voglia e determinazione e in più ci abbiamo messo forza nonostante alcune assenze. Floccari è stato fondamentale in questi anni, ha grande esperienza e moralmente è unico sotto certi aspetti. L'unità nelle vittorie e sofferenze è fondamentale, con società, tifosi e staff. Siamo andati oltre, e questo va incrementato e per una società come la Spal è determinante. Missiroli? Si è ritagliato un ruolo diverso rispetto al passato, è stato disponibile e ci ha dato grandi risultati. Elogio il gruppo, ci siamo dati una scossa dopo un primo tempo un po' pauroso. Ci abbiamo messo un piglio diverso, meritando questa straordinaria vittoria". "