Allegri: "In Italia viene concesso tutto, non è elegante fare allusioni sugli arbitri"

E' durissimo l'attacco di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e di altri massimi dirigenti di Serie A che nelle ultime settimane sono tornato a mettere in discussione il comportamento degli arbitri. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Juve, Allegri ha detto:

" Banti ha arbitrato bene, ma oggi sono molto nervoso perchè certe dichiarazioni di dirigenti anche importanti, non vanno bene e se permettete a un certo punto mi arrabbio anche io. Purtroppo in Italia non si migliorerà mai, nemmeno con l'impegno. Non è carino, elegante, fare certe dichiarazioni. Io sto sempre zitto, non parlo mai, ma se non siamo noi ad educare i tifosi è sbagliato. "

Nei giorni scorsi il patron del Napoli aveva aveva espresso dubbi sulla designazione di Mazzoleni per Inter-Napoli di questa sera. "In Italia viene concesso di tutto e di più. Sabato scorso abbiamo vinto una partita rimasta in equilibrio per cosa?", ha detto ancora Allegri con chiaro riferimento al gol annullato a Douglas Costa contro la Roma.

" Ogni tanto anche a me scappa la pazienza, ma se vogliamo migliorare in Italia ci vuole più educazione ed eleganza: ma o ce l'hai o comprarla diventa dura. Poi quando ci sono incidenti ci lamentiamo se la gente non viene allo stadio. Mi sembra non ci sia nessuna voglia, da parte di tutti, di migliorare il nostro calcio "

Gasperini - Empoli-Atalanta - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha a sua volta commentato ai microfoni di Radio 1 Rai la sfida con la Juventus:

" I ragazzi sono stati bravi, c'è grande rammarico di non aver vinto in una partita che ci ha visti in svantaggio dopo due minuti e che invece abbiamo saputo riprendere. C'era il rischio di prendere un'imbarcata contro una Juve così forte, invece ci siamo attaccati al nostro modo di giocare e pian piano siamo cresciuti. Per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari, forse anche meglio. Poi quando sono rimasti in dieci c'è stata la concreta possibilità di vincere, forse lì ci è mancato di chiudere e anche un po' di coraggio. Poi queste squadre nelle mischie ti possono sempre punire "

Simone e Filippo Inzaghi - Bologna-LazioLaPresse

Nel derby dei due fratelli Inzaghi, la spunta Simone con la sua Lazio a scapito di Pippo e del Bologna. Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi:

" I ragazzi sono stati bravi a interpretare bene la partita. Siamo stati sempre sul pezzo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, il secondo meno. Dovevamo far di più e gestire meglio la palla e le ripartenze. E' stato un tempo per uno, siamo stati bravi a sfruttare le nostre palle inattive. Era una partita non semplice, abbiamo visto quanto le altre squadre hanno faticato contro questo Bologna. Sono convinto che in queste venti partite mio fratello riuscirà a portare il Bologna alla salvezza - ha aggiunto ai microfoni di Radio 1 Rai - Sono convinto che con le spirito delle ultime partite e del secondo tempo il Bologna si possa tirar fuori. E' stata una forte emozione vivere una partita della massima serie con lui affianco, ma questo è il calcio. Per noi sono tre punti fondamentali in classifica". "

Fiducioso lo stesso Pippo Inzaghi:

" Stavamo contenendo e rischiando poco, poi abbiamo preso gol su calcio da fermo e nelle ripartenze abbiamo sempre fatto la scelta sbagliata. In avanti non abbiamo creato abbastanza per pareggiare la partita, ho provato ad inserire tutti gli attaccanti a disposizione ma la Lazio non ci ha concesso nulla. Loro sono una squadra a tratti straripante, che si è permessa di tenere in panchina Immobile e Parolo, e penetrare fra le loro maglie difensive non è stato semplice. I tifosi hanno ragione di lamentarsi - ha aggiunto al sito del club - la squadra non sta andando bene e non so cosa avrebbero potuto fare di diverso, meritano ben di più di quanto stiamo dando loro. Continuare a lavorare duro è l’unica possibilità, rimango convinto che ne usciremo "