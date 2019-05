Allegri: "Juventus vincente anche senza di me. Per ora nessuna offerta"

" Da domani inizia una nuova era, anche se non so da quando. Ora si va in vacanza "

Così Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sua ultima partita sulla panchina della Juventus. "Chi verrà troverà una squadra vincente, nettamente più forte delle altre che ha il 90% di possibilità di vincere di nuovo. In Champions è andata male anche per i tanti infortuni, ci sono annate così e magari l'anno prossimo potrà andare meglio", aggiunge. "Il futuro? La mia ambizione, quando ci sarà l'opportunità, è di tornare a lavorare, altrimenti starò un anno fermo. Dovrò scegliere un posto dove divertirmi, per fare risultato e per fare un lavoro buono come fatto in questi anni", prosegue Allegri.

" Chiamate? Per ora non ho ricevuto offerte, anche perchè è successo da poco ed è giusto che mi fermi un po' per capire cosa fare "