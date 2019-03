Allegri: "Kean migliorerà ancora, ma conta la testa. I fischi? Ci hanno fatto bene"

Il protagonista, ancora una volta, è Moise Kean ma Allegri vuole fargli mantenere i piedi per terra. Il tecnico della Juventus spiega anche il perché di vedere il classe 2000 ancora in panchina e non dal primo minuto. E sui fischi del primo tempo...

" Kean? L'ambizione è giusto averla. La devono avere tutti e soprattutto lui che ha davanti campioni a livello professionale, questo conta. Alcuni si perdono per strada, conta la testa. Deve migliorare essendo giovane, ma migliorerà. È retorica e vale per tutti. In tanti si sono persi mancando ciò "

Avevate pensato a un Kean subito titolare?

" No, avevo deciso da subito. Quando subisci bordate mediatiche e spendi energie mentali è pesante. Ha avuto due giorni di sballottamento dopo la Nazionale, avevo bisogno di cambi e sapevo che l'Empoli inizialmente poteva darci noia. Senza Dybala non avevo cambi. È un ragazzo e va psicologicamente centellinato. Se ho la garanzia che segna due gol lo metto sempre... "

Dybala?

" Con l'Argentina ha preso un colpo sul polpaccio, oggi ha avuto un indurimento e non volevamo rischiarlo. E Ronaldo? Stamattina ha fatto qualcosa, poi vediamo "

Sui fischi...

" No, anzi, hanno fatto bene. Abbiamo fatto un pessimo primo tempo, non avevamo distanze e tempi contro un buon Empoli. Meglio la ripresa dove non abbiamo concesso nulla e fatto meglio. Non era semplice dopo le Nazionali alla ripresa contro un buon Empoli, ci voleva un 1-0 di sofferenza. È un altro passo verso il titolo "

Il problema della Juventus è che non ha più stimoli in campionato?

" No, siamo a +18 a 9 dalla fine. Martedì andremo a Cagliari, il campo sarà stretto e loro con la Juve vogliono dare battaglia. Le energie possono mancare, se ne sbagli qualcuna si complica. Mancano quattro vittorie "

Cosa non ha convinto nel primo tempo?

" Non riuscivamo ad arrivare sugli esterni. Poi loro sono calati e noi cresciuti, prima ci saltavano addosso. Le partite sono lunghe, non puoi vincere 3-0 dopo 10 minuti. A volte devi far passare anche il tempo e poi colpire. Bentancur e Bernardeschi? Potevano fare di più con loro, nell'accompagnamento. Nella ripresa hanno fatto meglio, volevo cambiarli già nel primo tempo, ma sarebbe servito a poco "