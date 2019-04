Allegri: "Ronaldo sta lavorando tutti i giorni, speriamo di averlo per l'Ajax"

Sul caso Andreazzoli

"Voglio fare una premessa e questo lo dico perché penso ci debba essere rispetto reciproco sia da parte nostra che vostra. Ho saputo che dopo la partita sabato nessuno si è presentato alla conferenza di Andreazzoli. Credo ci debba essere rispetto reciproco. Perché anche io non condivido quando noi, qualcuno, non si presenta prima o dopo. Il lavoro va rispettato nel bene e nel male, noi anche quando perdiamo".

Gli infortunati, il punto completo

"Ronaldo. Sta lavorando, speriamo di averlo con l'Ajax. E' difficile, ma ci proviamo. Lui sta lavorando bene tutti i giorni e bisogna essere fiduciosi. Gli altri: Douglas Costa è in buona condizione e dovrebbe essere a posto per l'Ajax, Khedira ieri ha lavorato con la squadra e potrebbe, vediamo come sta mercoledì, esserci contro il Milan, Cuadrado sta lavorando bene quindi è imminente il rientro in squadre, si parla di 7 o 10 giorni. Dybala lo valuto oggi. Mandzukic aveva un po’ di febbre, valuto se portarlo o no. Perin ieri ha preso un colpo alla spalla, non verrà a Cagliari. Spinazzola ha avuto un problema al ginocchio, ma non allo stesso. Non sarà disponibile prima di 10/15 giorni".

Chi riposa e sull’insidia Cagliari

"Domani dovremo essere di movimento solo in 13, più i 3 portieri. Più tre ragazzi, tra cui Nicolussi. Tra l’altro domani sarà una partita difficile. Cagliari ha fatto 24 punti e subito solo 13 gol. Ha battuto Inter e Fiorentina e domani vorrà fare un’impresa storica. Noi dovremo fare una partita storica, di battaglia, perché il Cagliari sono tanti anni che non batte la Juve. Dovremo andar giù a battagliare contro una squadra che in casa si trasforma, perché ne fa tanti e ne prende pochi".

Difesa a tre?

"Dipende se farà giocare Cancelo dall’inizio, se lo metterò attaccante o meno. Però abbiamo dei giocatori freschi, i centrocampisti stanno bene. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente con quelli che siamo. Lo deciderò comunque nel pomeriggio se giocare a tre o a quattro".

Su Kean

"A Cagliari vedremo cosa dà in campo. Ha giovane, ha entusiasmo e ha fatto bene. Domani è un bel test per il suo percorso di crescita. In questo momento sta facendo gol, ma è percorso. Ci saranno dei momenti meno favorevoli, come li ha passati Bernardeschi ad esempio. Era stato proclamato giocatore dell’anno, poi ha passato 3 mesi difficili. Poi è tornato a far bene con l’Atletico, però anche Federico non ha ancora raggiunto quell’equilibrio che una grande squadra che si ripete. Fino a quel momento lì piaccia o non piaccia vanno gestiti questi giocatori".