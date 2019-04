Allegri: "Ronaldo sta meglio, buoni segnali in vista dell'Ajax"

Cristiano Ronaldo

" Cristiano Ronaldo sta meglio. A cinque giorni dalla partita ci sono buoni segnali, vedremo l'evolversi. Lui sta facendo di tutto per esserci, speriamo sia a disposizione "

Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan riguardo le condizioni dell'attaccante portoghese e sulle possibilità possa recuperare in tempo per il quarto di finale di Champions con l'Ajax.

Video - Tutti i numeri di Cristiano Ronaldo, il Re della Champions, la bestia nera dell'Atletico 01:10

Scudetto

" Se sento il profumo dello scudetto? Quando lo vinceremo sarà una bellissima serata e verrà celebrata nel migliore dei modi e festeggiata. Vincere otto scudetti di seguito non è facile, i numeri fatti sono impressionanti. Ci sono molti più meriti della Juve che demeriti delle altre, perché il Napoli viaggia a una media scudetto, la Juve oltre. Il Napoli merita complimenti, la Juve ancora di più, perché avere 81 punti a 8 giornate dalla fine non era semplice. E la Juventus sono sette anni che vince lo scudetto. Questo vuol dire che c'è lavoro quotidiano e una forza mentale impressionante "

Razzismo

" Innanzitutto bisogna distinguere bene le due cose. Uno è il razzismo, che va sempre perseguito, combattuto e non è mai giustificabile. La seconda è il comportamento dei giocatori in campo "

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è tornato al match di Cagliari, segnati dai buu ad alcuni giocatori, dall'esultanza di Kean sotto la curva avversaria e dalle critiche di Bonucci al compagno di squadra.

" Io, dopo la partita, quando ho detto del comportamento di Kean, non era per giustificare il razzismo, ma perché in casa con l'Udinese, sul 4-0, su una palla alta fece un colpo di tacco irrisorio che mi fece arrabbiare, perché è mancanza di rispetto verso l'avversario. Le due cose sono distinte e l'ho già spiegato ampiamente. Poi, ripeto il razzismo non è mai giustificabile, va combattuto e gli imbecilli devono stare fuori dallo stadio "

Video - Yaya Touré su Bonucci: "È stato irrispettoso. Fosse stato mio compagno mi avrebbe sentito" 00:18

" Per quanto riguarda Bonucci - ha aggiunto - dopo la partita si è espresso male in uno stato di trance agonistica e si è subito scusato e ha chiarito ieri con un post. Sono due cose ben distinte. Il comportamento in campo di ogni singolo giocatore dev'essere corretto e rispettoso verso tutti. Discorso diverso è il razzismo "

Milan

" Il Milan è cresciuto molto quest'anno ed è ancora in lotta per un posto in Champions. Poi Juve-Milan è sempre stata molto equilibrata e dobbiamo fare una bella partita, è una partita stimolante che ci deve preparare a mercoledì "

Paulo DybalaGetty Images

Infortunati e recuperi